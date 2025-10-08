Опубликован постер приключенческой комедии «Волчок»

Онлайн-кинотеатр Okko поделился постером исторической приключенческой комедии "Волчок" о невероятном приключении тринадцатилетнего мальчика и опытного кулачного бойца.

Действие картины разворачивается в Российской империи на рубеже XIX и XX веков. Дворянин-сирота Ваня Огарев (Марк-Малик Мурашкин) бежит из Москвы в Нижний Новгород. За ним гонятся убийцы, посланные его собственным дядей, задумавшим завладеть наследством подростка.

Ване нужна защита - для этого он нанимает случайно встретившегося бойца по прозвищу Волчок (Евгений Ткачук). Вместе они должны добраться до Нижнего Новгорода, пройдя ряд нелегких испытаний.

Роли в фильме исполнили Юлия Хлынина, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Даниил Воробьев, Кирилл Полухин, Михаил Евланов, Андрей Пынзару и другие.

Режиссер - Константин Смирнов ("Радар").

"Кино - об уважении, о дружбе, об общечеловеческих ценностях. Интересно его будет посмотреть, мне кажется, зрителям всех возрастов, в первую очередь - семьям с детьми", - рассказывает о проекте Евгений Ткачук.

Премьера фильма назначена на 4 декабря.