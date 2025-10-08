Сериал «Декстер: Воскрешение» получит второй сезон

Звезда сериала «Декстер: Воскрешение» Майкл Си Холл заявил, что шоу получит второй сезон. Дата выхода продолжения проекта о знаменитом маньяке пока неизвестна.

Актёр также поблагодарил фанатов за то, что они смотрели первый сезон, выходивший этим летом. Он также сообщил, что подробности о втором сезоне станут известны позже.

Во-первых, я хочу поблагодарить фанатов, за то что следили за сериалом «Декстер: Воскрешение» этим летом. Надеюсь, вам понравилось. Во-вторых — нам дали зелёный свет на ещё один сезон. Сейчас команда сценаристов только собирается, так что подробности будут позже.

«Декстер: Воскрешение» — прямое продолжение «Декстера: Новая кровь», который вышел в 2021 году и должен был завершить историю героя. Финальная, 10-я серия первого сезона вышла 5 сентября. Шоу высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomtaoes оно получило 95% свежести от обозревателей и 90% от зрителей.