Появились постеры с персонажами второго сезона «Перси Джексона и Олимпийцев»

Disney опубликовала персонажные постеры второго сезона сериала «Перси Джексон и Олимпийцы». На них можно увидеть всех ключевых героев и самого Перси.

Постеры с персонажами нового сезона

Сюжет продолжения шоу основан на книге «Море чудовищ». Писатель Рик Риордан вновь выступит в качестве консультанта и сценариста. Другие детали сюжета создатели новых серий пока не раскрывают.

В актёрский состав сериала вошли Уокер Скобелл, Леа Джеффрис, Арьян Симхадри, Вирджиния Кулл, Чарли Бушнелл, Тимм Шарп, Глинн Тёрмен, Ник Борэйни, Азриэль Дэлман и другие.

Второй сезон сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» стартует 10 декабря.