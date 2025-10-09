Фильм «Август» делает первые успехи

Фильм "Август" Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева демонстрирует высокие показатели в российском прокате. Напомним, что это новая экранизация романа Владимира Богомолова "Момент истины" с Никитой Кологривым, Сергеем Безруковым, Павлом Табаковым и Романом Васильевым в главных ролях. По информации "РГ", вполне возможно, что появится и сериал - за картиной стоит Первый канал, а Константин Эрнст - гендиректор Первого канала - в числе генеральных продюсеров картины.

"Фильм "Август" - не красочные иллюстрации к знаковому роману Владимира Богомолова. Это версия и видение книги именно из сегодняшнего дня. Поэтому наша кинокартина, безусловно, про тех людей, которые были в августе 44-го, но она и про тех людей, которые живут сейчас - в сентябре 2025-го", - сказал Константин Львович на премьере фильма.

Роман Владимира Богомолова "В августе 44-го" ("Момент истины") в 1974 году стал литературной сенсацией: его успех можно сравнить с триумфом сериала Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны". Никогда еще о военной контрразведке, Смерше, не рассказывали так детально, да к тому же так увлекательно. Книгу читали все - даже те, кого военная литература раньше не привлекала.

Фильм же сделан тщательно, с детальной проработкой всех персонажей и дорого, видны вложения материальные - бюджет высок (картина снималась при поддержке Фонда кино) - и временные: работали долго. Приведем несколько интересных фактов о фильме.

На всех документах персонажей - черно-белые фото, которые художники специально снимали на пленку и проявляли вручную. Все артисты снимались для удостоверений, для вот этих крошечных фотокарточек, которые иногда мелькают в двух метрах от камеры, а иногда не появляются в кадре вовсе. Но важно было все - и печати, и фактура бумаги. И то же самое - с военными картами.

Военный консультант учил актеров надевать пилотки специальным лихим жестом, так, чтобы волосы сами удерживали ее на голове...

Агитационные плакаты на стенах старались подбирать "незамыленные". Нашли, например, плакат с карикатурой на Гитлера, сидящего рядом с поездом, взорванным партизанами, и подписью по мотивам песенки Водовоза из "Волги-Волги":

"Удивительный вопрос: почему я без колес? Почему мне нет езды ни туды и ни сюды?"

В сцене на переправе появляется календарь, который придумали сотрудники дорожной службы: небольшая песочница, огороженная кирпичами, и в песке они каждый день разноцветными камешками аккуратно выкладывали дату - например, "1944 г. 17 августа. Четверг". Это взято из реальной жизни, со старых фото.

Создатели, разумеется, очень хотели назвать фильм "Момент истины". Но Владимир Осипович Богомолов когда-то твердо сказал:

"Пусть экранизируют сколько хотят, но "Момент истины" останется только один - роман".

Его наследники и по сей день исполняют волю писателя.

Никита Кологривый сыграл старшего лейтенанта Евгения Таманцева: