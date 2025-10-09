Каким вышел перезапуск мультсериала «Клуб Винкс»?

Блум, Стелла, Флора, Муза, Лейла и Текна — эти имена знают даже те, кто не посмотрел ни одной серии «Клуба Винкс». Сотни девочек могут детально пересказать историю о приключениях фей, итальянский дом моды Dolce & Gabbana принимал участие в проектировании их нарядов, а подросшие фанаты вдохновляются героинями на создание многочисленных шедевров: артов, косплеев и не только.

С тех пор, как студия Rainbow поделилась тизером«Клуб Винкс: Магия возвращается», преданные фанаты легендарного мультсериала замерли в ожидании, а новые зрители преисполнились любопытством. Что из этого вышло? Давайте узнаем вместе с Тлум.Ру.

Как это выглядит?

Анимация оригинального «Клуба Винкс» была очень своеобразной: девочки имели заострённые, угловатые черты и вытянутые пропорции. Для кого-то такая рисовка казалась непривлекательной, но, тем не менее, она сразу же цепляла глаз, раз и навсегда заставляя зрителей запомнить мультсериал. Это выделяло фей, придавало им индивидуальность.

Новый проект представляет героинь в 3D, делая упор на более плавный дизайн. Округлённые черты лица фей делают их визуально младше и придают им детскости, что совсем не соответствует характерам героинь. Теперь внешне они больше похожи на принцесс в духе Disney, потеряв всю свою самобытность.

Из гардеробов персонажей пропали лёгкие и струящиеся фактурные ткани, сменившись облегающими нарядами. Также стали менее детальными и причёски фей, чтобы упростить картинку и облегчить работу аниматоров.

Помимо изменений облика девочек, у ленты есть и другие минусы, связанные с анимацией. Например, герои лишены многозадачности: они не могут идти и одновременно говорить на ходу. В целом, ребут выглядит лишённым динамичности, а персонажи — обделёнными присущей им воздушности. И это смотрится странно, ведь ранее студия Rainbow уже экспериментировала с феями Винкс в 3D, и результат был гораздо лучше.

Но нельзя только ругать визуальную часть ребута: мир вышел достаточно ярким и красивым, а ведьмы Трикс почти не претерпели внешних изменений и смотрятся хорошо и узнаваемо.

Какие ещё есть изменения?

Минусы:

По неизвестной причине сюжет ребута сильно упрощён в сравнении с оригиналом. Для той части аудитории, кто засмотрел мультсериал до дыр, в этом наверняка не будет проблемы, но новый зритель будет озадачен поступками героев, их мотивами и ходом развития сюжета.

Персонажи несколько обезличились, гораздо реже проявляя свой характер, лишившись манер и высказываний, придававших им индивидуальности. А некоторые сцены оригинала, пересмотренные на новый лад, разбивают сердце преданным фанатам (прости нас, Кико).

Плюсы:

В мультсериале появились новые герои: девушка-специалист Робин и антагонисты Вексиус и Дэмиен. Феи и ведьмы стали учиться вместе, а «лор» Алфеи оброс новыми интересными подробностями. Свежий взгляд на часть оригинальных сцен позволил персонажам стать лучше и понятнее в глазах зрителя. Трикс были более раскрыты с новых сторон и обзавелись собственной музыкальной темой. И в целом музыкальное сопровождение мультсериала вышло отличным.

Будет ли «Клуб Винкс: Магия возвращается» успехом или полным провалом, судить пока рано, вторая половина первого сезона увидит свет только весной 2026 года.