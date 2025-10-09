Премьера детектива «Васька» состоится на НТВ

Премьера детектива "Васька" от создателей "Первого отдела" и "Невского" состоится на телеканале НТВ 13 октября в 20:00.

"Васька" - так жители Санкт-Петербурга, любя, называют Васильевский остров. Дома прошлых столетий соседствуют с новостройками, модные бутики - с архаичными блошиными рынками... Здесь служит полковник Александр Петрович Емелин - он возглавляет уголовный розыск Василеостровского района и исполняет обязанности начальника всего отдела полиции. После очередной удачной операции по поимке негодяев, Емелин узнает от товарища, что подписан приказ о его повышении. Емелин собирает коллег в ресторане, чтобы отпраздновать новую должность, однако, ему суждено разочароваться. Оказывается, на место начальника отдела полиции назначен полковник Василий Иванович Емельянов, которого перевели сюда из Пскова. Очевидно, что в главке перепутали фамилии. Емелин воспринимает варяга в штыки. Масла в огонь добавляет тот факт, что Емельянов, будучи опером со стажем, берет уголовный розыск "Васьки" под жесткий контроль: выезжает на места преступлений, принимает участие в оперативной работе. Емелин, в свою очередь, жестко пытается оградить свою опергруппу от вмешательства извне. В отделе зреет конфликт...

Съемки сериала прошли в Санкт-Петербурге. Основным местом действия стал Василеостровский район с его знаменитыми дворами-колодцами и классическими петербургскими парадными.

Режиссер сериала: Генрих Кен. Авторы сценария: Антон Зинченко, Василий Смирнов, Александр Самойлов, Дмитрий Дашко В ролях: Дмитрий Пчела, Роман Грибков, Александр Барановский, Алесь Снопковский, Евгений Тележкин, Владислав Сенаторов, Олег Абалян, Анна Лутцева и другие.

Прямая речь

Александр Барановский, исполнитель роли Александра Емелина: "Главная особенность сериала заключается в том, что за каждым из наших героев стоит реальная личность. С некоторыми мы даже знакомы, хотя только по ходу пьесы понимали, кто же это. Зато абсолютно точно этих людей знал наш режиссер и автор идеи Генрих Кен. Так что принципы и убеждения в этой истории точно не выдуманы...".

С режиссером "Васьки" Генрихом Кеном Барановский знаком давно. По его словам, режиссер вложил в эту историю много личного. Также актер признался, что на съемках не обошлось без импровизации. "Наши персонажи обрастают "мясом", становятся объемнее, и кое-где позволяют себе выходить за рамки. Но делаем это осторожно, дисциплина все-таки. История достаточно жесткая, но и о юморе мы не забываем. Основных забавных "моментов" у нас на площадке два - это актеры Женя Тележкин и Дима Лиманов. На них без улыбки смотреть невозможно!", - рассказывает Александр Барановский.

Генрих Кен, режиссер-постановщик:

"Сериал "Васька" - это та работа, которую я хотел воплотить в жизнь много-много лет. К нему я отношусь трепетно и благодарен продюсерам за то, что они предложили мне придумать современную полицейскую историю. Название пришло сразу. "Васька" - место действия и имя одного из главных героев. В процессе написания синопсиса я понял, что уже живу этими персонажами и очень хочу самостоятельно перенести их на экран. Продюсеры Инесса Юрченко и Сергей Щеглов позволили мне сделать это. Я очень благодарен съемочной группе и авторам, с которыми мы делаем этот проект! "Васька" будет отличаться достоверностью персонажей и ситуаций. Вместе с актерами мы попытались выстроить правдивые образы живых людей, современников, живущих в 2025 году".

Роман Грибков, исполнитель роли Василия Емельянова: "История моего героя - полковника МВД Василия Ивановича Емельянова - начинается с того, что он решает круто изменить свою жизнь, причем и личную, и служебную. Для этого Василий переводится из Пскова в Санкт-Петербург. По воле судьбы он становится начальником управления МВД по Васильевскому острову. Конечно, Емельянов тут же получает прозвище среди подчиненных - Васька. Васька на Ваське. А все прекрасно знают, что петербуржцы дали название-прозвище некоторым местам и районам любимого города: Болты, Финбан, Петроградка, Васька, Пять углов. Так что в какой-то степени моя роль заглавная".

По мнению Грибкова, в основе сюжетных перипетий сериалов про полицейских, лежит тот же мотив, что и у его героя, - желание круто изменить свою жизнь.