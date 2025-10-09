Что будет в третьем сезоне «Кайдзю №8»?

История близится к финалу.

Аниме «Кайдзю №8» обрело популярность в России и мире. Большая аудитория, высокие оценки, тоска после прощания с важными героями и жаркие дебаты после финала второго сезона.

Пока история остановилась на самом интересном месте, перед главными баталиями. Чем именно закончился второй сезон? И что будет в третьем?

«Кайдзю №8»: главное об аниме

Название: «Кайдзю №8» (Kaijuu 8-gou).

Режиссёр: Томоми Камия, Сигэюки Мия, Хиротака Мори.

Актёры: Масая Фукунъиси, Асами Сэто, Ватару Като и другие. Дата выхода: 13 апреля 2024 года.

Жанр: аниме, фантастика, боевик.

Страна: Япония.

«Кайдзю №8»: где смотреть?

Все 12 эпизодов второго сезона уже доступны на Crunchyroll. В Сети много неофициальных русских озвучек.

Видео размещено на YouTube-канале «Комната Диди». Права на видео принадлежат компании Production I.G.

О чём аниме «Кайдзю №8»?

В аниме мир давно атакуют огромные чудища. Люди мало знают, откуда они берутся, поэтому в основном защищаются. Для этого создали особые отряды воинов: они безостановочно тренируются, используют продвинутые технологии и даже превращают тела сильнейших кайдзю в оружие. Нюанс в том, что эффективность снаряжения зависит от самого бойца. Достаточно ли у него силы воли? Способен ли он реализовать потенциал?

В начале аниме герои успешно побеждают монстров, но однажды появляется особый противник, которого называют кайдзю №9. Он разумен, постоянно эволюционирует и, как выясняется позже, создаёт сильных чудовищ. Тогда для человечества ситуация становится чуть ли не патовой.

Многое меняет обычный неудачник Кафка Хибино. Этот мужчина всегда мечтал сражаться с тварями, но не мог пройти отбор — до тех пор пока в него не вселилось неведомое существо. С его помощью Кафка теперь и сам по желанию становится могучим кайдзю под №8. Вот только проявлять силы перед товарищами опасно, а сущность монстра пытается стать главной и стереть человечность.

В плане визуала «Кайдзю №8» не может потягаться с хитами уровня «Магической битвы» или «Истребителя демонов». А сюжету не хватает глубины условной «Атаки титанов». Однако аниме цепляет другим: яркими персонажами, хорошо поставленными битвами и накалом страстей, который всё время растёт. Монстры заманивают в ловушки, победы оборачиваются поражениями, персонажи вечно находятся на грани смерти.

Благодаря драме и динамике «Кайдзю №8» интересно смотреть. Вы точно будете переживать за любимцев и вообще рискуете проглотить аниме за пару вечеров. Потому что оно редко отвлекается на филлеры и обычно на полной скорости мчится вперёд.

Чем завершился второй сезон «Кайдзю №8»?

В финале первого сезона Кафка Хибино раскрыл перед товарищами природу кайдзю и спас всех от взрыва. Во втором после долгих обсуждений он стал экспериментальным бойцом, который продолжает тренировки и снова выручает друзей.

Беда в том, что главный злодей слишком хитёр. Сначала он выманивает лучших бойцов и завладевает телом Исао Синомии, главы сил обороны. Так выясняет многие секреты защитников человечества. Затем уходит в тень и замышляет зловещую миссию.

Герои ожидают скорого нападения, поэтому растут над собой. Кафка становится хорошим бойцом, Кикору Синомия овладевает силой отца и ловкостью матери, Рено Итикава раскрывает потенциал и получает элитное оружие, а Сосиро Хосина превращает сильного и разумного монстра в оружие. Путь трудный: тот же Хосина и его кайдзю-оружие много конфликтуют. Впрочем, герои со всем справляются.

В финале монстры нападают на всю страну. До этого таких слаженных и массовых атак не было. Солдаты разделяются, героически всех побеждают и готовятся праздновать победу. В бой не пустили разве что Кафку: если он трансформируется, то привлечёт внимание кайдзю №9, а к битве с ним люди не готовы.

Чуть позже выясняется, что нападение было очередным коварным планом. Кайдзю №9 просто разделил сильнейших воинов, а затем спустил на них особых тварей. Их создали специально для битвы с конкретными бойцами. Например, Хосина известен навыками ближнего боя, поэтому его атакует свирепый и быстрый монстр-мечник.

Кажется, что сильнейшие герои вот-вот погибнут и оставят мир на растерзание чудовищам. Тогда на арене появляется Кафка, он трансформируется и сразу спасает пару жизней. Вот только кайдзю №9 замечает заклятого врага и готовится к следующему ходу. На этом сезон заканчивается.

Что будет в третьем сезоне «Кайдзю №8»?

Следующий сезон «Кайдзю №8» станет заключительным. Предположительно он выйдет в конце 2026-го или в начале 2027-го.

Чего ждать от финала? Поклонники манги давно знают ответ, ведь аниме следует истории и максимум пропускает некоторые побочные главы. Режиссёры наверняка сохранят подход и перескажут оригинальную концовку.

Получается, зрители получат все ответы. Что за существо вселилось в Кафку и сделало его монстром? Правда кроется в далёком прошлом с его ужасными трагедиями. Получится ли одолеть кайдзю №9? Ответ очевиден, но без жертв не обойдётся.

Увы, финал манги понравился не всем. Есть мнение, что ему не хватило драмы, а важное самопожертвование просто обнулилось. Быть может, авторы аниме сумеют привнести в концовку больше эмоций? Скоро узнаем.