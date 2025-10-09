В кинотеатрах России вышел боевик «Грабитель с крыши»

9 октября в России состоялась официальная премьера фильма «Грабитель с крыши». Боевик можно посмотреть во всех кинотеатрах страны с привычным русским дубляжом.

Сюжет комедийного боевика основан на истории реального вора Джека Манчестера, который проникает в здания через крыши. Его жизнь резко меняется, когда он скрывается от полиции и знакомится с матерью-одиночкой, в которую влюбляется.

Главные роли в ленте исполнили Ченнинг Татум («Мачо и ботан»), Кирстен Данст («Вечное сияние чистого разума») и Питер Динклэйдж («Игра престолов»). Режиссёром картины выступил Дерек Сиенфрэнс — создатель фильмов «Свет в океане» и «Валентинка».