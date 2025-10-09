В России выйдет боевик с Дэйвом Батистой «Джекпот»

Опубликованы локализованные постер и трейлер американского боевика "Джекпот" с Дэйвом Батистой и Бобби Каннавале.

В центер сюжета - крутые спецагенты, которые, разбираясь с влиятельными картелями, вдруг сталкиваются с молодой командой дерзких воров в лице собственных детей.

В ролях также: Джек Чемпион ("Аватар: Путь воды"), София Лиллис ("Оно"), Тони Далтон ("Лучше звоните Солу"), Уитни Пик ("Сплетница"), Кейт дель Кастильо ("Уборщица"), Зейр Адамс ("Фри-Ридж") и другие.

Режиссер - Майкл Даус, сценаристы - Гэри Скотт Томпсон (франшиза "Форсаж") и Том О'Коннор ("Телохранитель киллера").

Премьера в России состоится 20 ноября.