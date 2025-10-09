Начались съемки третьего сезона сериала "Казанова"

В Санкт-Петербурге начались съемки третьего сезона ретро-сериала "Казанова" с Антоном Хабаровым в главной роли.

Среди знакомых зрителям в продолжении истории Игоря Апрельцева появятся герои Светланы Ходченковой, Сергея Угрюмова, Екатерины Агеевой, Александра Назарова, Филиппа Ершова и других. Режиссером-постановщиком третьей части стал Сергей Комаров ("Казанова. В бегах", "Эти глаза напротив", "Журавль в небе"). Автор сценария вновь Дмитрий Новоселов ("Государь", "Дорогой Вилли", "Тверская", "Топор" и другие).

По сюжету, отработав три года на Камчатке и накопив денег, "Казанова" Игорь Апрельцев (Антон Хабаров) решает отвести их Полине и дочери.

Не успевает он отойти от кассы аэровокзала, как сам становится жертвой мошенницы. Молодая девица Лера ловко обманывает в прошлом талантливого афериста, умыкнув практически весь его заработок. Недолго думая, Казанова пускается в погоню за обманщицей. Воровку он вычисляет и ловит быстро, но денег у девушки уже нет. Чтобы вернуть долг, Лера предлагает Казанове поработать в паре. И неожиданно для себя он соглашается - ведь эта гонка за Лерой вновь возвращает ему все краски жизни.

Вместе два талантливых и дерзких афериста колесят по всему СССР - от Башкирии до Пятигорска, от Костромы до Сочи, изобретая цепочку невероятных мошеннических схем и каждый раз исполняя при этом чужую мечту: сногсшибательное платье от кутюр, путешествие на Север, съемки в кино или выигрыш в лотерее.

Среди женских персонажей нового сезона появятся Марина Ворожищева, Елена Лядова, Анна Котова, Мариэтта Цигаль-Полищук, Юлия Волкова, Марина Доможирова, Анастасия Имамова и Элизабет Дамскер.