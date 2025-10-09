Автор «Безумного Макса» Джордж Миллер поддержал ИИ в кино

Издание The Guardian взяло интервью у режиссёра серии «Безумный Макс» Джорджа Миллера. Он рассказал о своём отношении к использованию нейросетей при создании фильмов.

По словам постановщика, искусственный интеллект не навредит кинематографу, потому что человек всегда будет руководить процессом. Миллер также заявил, что ИИ сделает создание фильмов доступным для всех, ведь позволит сэкономить бюджет.

Похожий спор разгорелся в середине XIX века, с появлением фотографии. Я к тому, что искусство должно всегда развиваться. И пока фотография обретала самостоятельную форму, живопись продолжала существовать. Оба искусства изменились, но оба выстояли перемены. ИИ также сделает создание кино доступным для всех. Я знаю детей, ещё не достигших подросткового возраста, которые используют ИИ. Им не нужно собирать деньги. Они снимают фильмы. ИИ не представляет угрозы, поскольку не может заменить человека.

Споры по поводу использования нейросетей в кино стали особенно актуальными после заявления актрисы и создателя студии по производству искусственного интеллекта Particle6 Элин Ван дер Вельден. Она сообщила, что голливудские агенты уже хотят заключить контракты с Тилли Норвуд — ИИ-актрисой. Многие представители индустрии высказались против её появления в фильмах.