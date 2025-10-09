Сериал «Маяк» увидели первые зрители

На третьем фестивале актуального российского кино "Маяк" представили новый одноименный сериал режиссера Или Малаховой. В скором времени сериал должен выйти в онлайн-кинотеатре Okko.

© Российская Газета

Новую восьмисерийную драму в Геленджике представили: режиссер Иля Малахова, автор сценария Михаил Турбин, креативные продюсеры Ирина Прохорова и Мухарам Кабулова, второй режиссер Анна Бакурадзе, актеры Евгений Кунцевич и Макар Хлебников, а также генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев.

Главный герой сериала Егор учится в колледже, занимается боксом, дружит с девочкой. Обычная жизнь подростка, если бы не больной ДЦП младший брат, уход за которым почти полностью лежит на Егоре. Родители сбегают от проблем в работу: мама берет дополнительные смены на скорой, отец допоздна засиживается в своем кабинете - он начальник полиции. Но вот Егор влюбляется в новую преподавательницу литературы. Он хочет быть рядом с ней, но родители против: кто же будет присматривать за младшим? Непростой выбор приводит семью к трагедии, из которой, кажется, нет выхода. Параллельно развивается линия учительницы - она вернулась из Санкт-Петербурга в родные места, чтобы ухаживать за неизлечимо больным отцом.

Роли в сериале исполняют: Евгений Кунцевич, Макар Хлебников, Марина Васильева, Юлия Снигирь, Сергей Гилев, Анна Осипова, Анастасия Имамова, Яна Сексте, Владимир Капустин и другие.

Первые впечатления от сериала - слишком сгущены краски, из-за нагромождения мрачных условий происходящее в кадре теряет логические стыковки. Авторы злоупотребляют конъюнктурой и не продумывают детали. Порой переходят границы - например, пятилетний мальчик с особенностями развития на грани смерти от несчастного случая находится несколько раз. При этом, как и в дебютном полнометражном фильме Или Малаховой "Привет, мама!", премьера которого состоялась тут же, на "Маяке", но в другой год, в сериале есть несколько совершенно потрясающих, при этом смелых сцен, ракурсов и диалогов. Поэтому чувства он вызывает смешанные, но сильные. Амплитуда - от раздражения до удивления.

Иля Малахова, режиссер-постановщик - говорит о премьере следующее:

"Для меня "Маяк" - это огромное количество напряженной творческой работы. Нахождение в красивейшем месте планеты, с классными людьми вокруг: говорю это и о съемочной группе и актерах, и о людях, которые живут в Карелии - рада с ними работать и общаться.

Михаил Турбин, автор сценария, подчеркивает: