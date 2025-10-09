Большой трейлер фильма «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша

Компания MUBI представила большой трейлер фильма «Отец, мать, сестра, брат». Мелодрама официально выйдет в российском прокате 1 января 2026 года.

Картина расскажет сразу три истории об отношениях между взрослыми детьми и их родителями. Сюжет будет развиваться в США, Ирландии и Франции.

Главные роли в фильме сыграли Адам Драйвер («Последняя дуэль»), Кейт Бланшетт («Тор: Рагнарёк»), Майем Биалик («Теория большого взрыва») и Том Уэйтс («Ночь на Земле»). Режиссёром выступил знаменитый постановщик Джим Джармуш — он снял такие картины, как «Патерсон», «Выживут только любовники» и «Мертвец».