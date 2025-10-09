Стартовали съемки четвертого сезона антологии «Монстр» Райана Мерфи

Стриминговый сервис Netflix сообщил о старте съёмок четвёртого сезона антологии Райана Мёрфи «Монстр». Дата выхода новой истории о маньяке пока неизвестна.

Производство шоу стартовало в Лос-Анджелесе. Четвёртый сезон «Монстра» будет посвящён Лиззи Борден, которая жила в Массачусетсе в конце XIX века. В 1892 году её обвинили в убийстве отца и мачехи топором в их общем доме. В итоге Борден была оправдана, но жестокость, с которой Лиззи совершила преступление, привлекла внимание всей страны и способствовала тому, что Борден стала частью массовой культуры.

Саму Лиззи Борден сыграет Элла Битти («Вражда»). Кроме того, одну из главных ролей вновь исполнит Чарли Ханнэм, который воплотил маньяка Эда Гейна в третьем сезоне. В актёрском составе также задействованы Вики Крипс («Призрачная нить»), Ребекка Холл («Престиж») и Джессика Барден («Лобстер»).