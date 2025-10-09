Опубликовали новый тизер сериала "Из многих" от автора "Во все тяжкие"

Вышел новый тизер сериала "Из многих" Винса Гиллигана - создателя "Во все тяжкие" и соавтора "Лучше звоните Солу".

Кэрол Стурка, автор исторических любовных романов, отправляется в тур в поддержку новой книги. Во время поездки штат Нью-Мексико охватывает таинственная эпидемия - "вирус счастья". Зараженные люди превращаются в покладистых, всем довольных оптимистов.

Однако Кэрол не коснулся вирус, теперь она пытается разобраться, кто стоит за происходящим. Вместо привычного "спасения мира от зла" ей предстоит спасти мир от счастья.

В главных ролях: Рэй Сихорн, Каролина Выдра, Дженнифер Браво, Маккензи Скотт, Мириам Шор, Самба Шутте, Карлос Мануэль Весга, Джоэнн Мари.

Премьера сериала "Из многих" состоится 7 ноября на Apple TV+, в этот день выпустят два эпизода. Также известно, что сериал уже продлили на второй сезон.