Фильм по «Хроникам Нарнии», 2026 год: что известно о новой экранизации фэнтези-франшизы

В конце 2026 года выйдет новый фильм по мотивам цикла книг «Хроники Нарнии». В середине нулевых некоторые романы из серии уже переносили на большие экраны. Предыдущая трилогия экранизаций завершилась в 2010 году — тогда вышел фильм «Хроники Нарнии: Покоритель Зари». За производство перезапуска культовой франшизы отвечает Netflix, а в режиссерском кресле находится один из главных хитмейкеров последних лет — снявшая «Барби» Грета Гервиг. «Лента.ру» рассказывает, какой роман ляжет в основу будущего фильма Гервиг, когда состоится релиз «Нарнии» и кто озвучит одного из главных героев франшизы — легендарного льва Аслана.

Главное о фильме

Страны: Ирландия, Великобритания, Канада, США Оригинальное название: Narnia Жанр: фэнтези, приключения, для всей семьи Режиссер: Грета Гервиг Сценарист: Грета Гервиг Когда выйдет: 2026 год Где смотреть: стриминговый сервис Netflix Возможная основа: роман Клайва Стейплза Льюиса «Племянник чародея» В главных ролях: Дэниэл Крэйг, Мэрил Стрип, Кэри Маллиган, Дениз Гоф

Дата выхода

Информация о новой экранизации «Хроник Нарнии» для Netflix появилась в 2023 году. В начале 2025 года стало известно, что картина выйдет не только на стриминге — ее ждет и ограниченный кинотеатральный прокат. Посмотреть картину можно будет в IMAX-кинотеатрах в США, Канаде и Великобритании.

Ограниченный прокат фильма «Нарния» стартует 26 ноября 2026 года. Онлайн-премьера на Netflix состоится на месяц позже — 25 декабря 2026 года

Новую «Нарнию», скорее всего, не покажут в российских кинотеатрах. Обратите внимание, что стриминговый сервис Netflix не работает в России. При этом в сети можно свободно найти многие фильмы и сериалы, вышедшие на платформе.

Трейлер

У фильма «Нарния» пока нет ни официального постера, ни трейлера. Зато уже есть первые кадры со съемок — съемочный процесс стартовал в августе 2025-го.

Сюжет

Сюжет нового фильма по мотивам «Хроник Нарнии» пока держат в секрете. Еще в 2024 году в СМИ появилась информация о том, что Гервиг снимет приквел всей серии. Летом 2025 года несколько изданий сообщили, что будущий проект получил название «Нарния: Племянник чародея». Netflix никак не прокомментировал эти сообщения.

Скорее всего, фильм Греты Гервиг будет адаптацией книги «Племянник чародея»

Роман британского писателя К. С. Льюиса «Племянник чародея» вышел в 1955 году. Это шестая книга из серии «Хроники Нарнии» и одновременно приквел всех остальных частей.

События в «Племяннике чародея» разворачиваются на стыке XIX и XX веков. Для сравнения, в фильме «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф» действие начиналось в 1940-х, в разгар Второй мировой войны. По сюжету романа девочка Полли знакомится со своим новым соседом Дигори Керком. Мать Керка тяжело больна, поэтому его воспитанием занимаются заботливая тетя Летти и странноватый дядя Эндрю.

Однажды дети заходят в закрытую комнату в доме Эндрю и узнают, что дядя Дигори — не кто иной, как настоящий чародей. С помощью его волшебного изобретения Полли и Дигори переносятся в загадочное пространство под названием Лес-между-мирами.

Дети пытаются вернуться в родной Лондон, отправляются в путешествие по разным мирам и случайно пробуждают древнее зло

Роман «Племянник чародея» рассказывает, как возникла Нарния, как в нее попали злая Белая Колдунья и первые люди, а также откуда в бомбардируемом Лондоне взялся портал в Нарнию — волшебный платяной шкаф.

Создатели и производство

В 2018 году стриминг Netflix заключил сделку с компанией C.S. Lewis Company и получил право создавать фильмы и сериалы по вселенной «Хроник Нарнии».

Слухи о первом проекте в рамках сделки появились четыре года спустя. В 2023-м Netflix подтвердил, что работать над новыми экранизациями будет Грета Гервиг. Сообщалось, что она напишет и снимет как минимум два полнометражных фильма по «Хроникам».

Режиссер и сценарист новой «Нарнии» — Грета Гервиг, автор «Леди Берд», «Маленьких женщин» и хитовой «Барби»

Продюсерами картины стали Эми Паскаль («Человек-паук: Возвращение домой»), Марк Гордон («Спасти рядового Райана»), Винсент Зибер («Рой») и Дуглас Грешам («Хроники Нарнии: Покоритель Зари»). В роли оператора выступил Шеймас МакГарви — он работал над марвеловскими «Мстителями», мюзиклом «Величайший шоумен», сериалом «Черное зеркало» и другими громкими проектами.

Должность композитора «Нарнии» Марк Ронсон. Он создал саундтрек для «Барби» Греты Гервиг, а еще работал с певицами Леди Гагой и Кристиной Агилерой.

Съемки фильма стартовали в Лондоне в середине августа 2025-го. Позже съемочный процесс переместился в английский Манчестер.

Актеры и роли

Актерский каст фильма «Нарния» до сих пор не анонсирован полностью.

Весной 2025 года стало Маргарет Куолли («Субстанция»). В кинотрилогии из нулевых роль этой расчетливой ведьмы исполняла Тильда Суинтон.

В новом фильме появится и создатель Нарнии, волшебный лев Аслан. По слухам, он будет говорить голосом актрисы Мэрил Стрип

Какие актеры сыграют в фильме «Нарния» Греты Гервиг

Эмма Маки («Смерть на Ниле») — Джадис / Белая Колдунья, одна из главных антагонисток франшизы.

Дэвид Маккенна («Повелитель мух» для «Би-би-си») — Дигори Керк, подросток, живущий в Лондоне.

Беатрис Кэмпбелл («Финикийская схема») — Полли Пламмер, соседка и новая подруга Дигори.

Кэри Маллиган («Великий Гэтсби») — Мейбл Керк, мать Дигори, страдает от тяжелой болезни.

Дэниэл Крэйг («Достать ножи») — Эндрю Кеттерли, дядя Дигори. Чародей-неудачник, занимается воспитанием Дигори, пока его мать болеет.Эмма Маки («Смерть на Ниле») — Джадис / Белая Колдунья, одна из главных антагонисток франшизы.

Дэвид Маккенна («Повелитель мух» для «Би-би-си») — Дигори Керк, подросток, живущий в Лондоне.

Беатрис Кэмпбелл («Финикийская схема») — Полли Пламмер, соседка и новая подруга Дигори.

Кэри Маллиган («Великий Гэтсби») — Мейбл Керк, мать Дигори, страдает от тяжелой болезни.

Дэниэл Крэйг («Достать ножи») — Эндрю Кеттерли, дядя Дигори. Чародей-неудачник, занимается воспитанием Дигори, пока его мать болеет.

Помимо этого, в касте картины заявлены Дениз Гоф («Андор») и Том Бонингтон («Малефисента: Владычица тьмы»). Роль Гоф пока держится в секрете. Известно только, что ее героиня — злодейка. СМИ предполагают, что актриса исполнит роль тети Летти Кеттерли, сестры Эндрю и Мейбл.

Бонингтон же сыграет персонажа по имени мистер Поттс — интересно, что герой с таким именем не появлялся в романах К. С. Льюиса.