Фильм по «Хроникам Нарнии», 2026 год: что известно о новой экранизации фэнтези-франшизы
В конце 2026 года выйдет новый фильм по мотивам цикла книг «Хроники Нарнии». В середине нулевых некоторые романы из серии уже переносили на большие экраны. Предыдущая трилогия экранизаций завершилась в 2010 году — тогда вышел фильм «Хроники Нарнии: Покоритель Зари». За производство перезапуска культовой франшизы отвечает Netflix, а в режиссерском кресле находится один из главных хитмейкеров последних лет — снявшая «Барби» Грета Гервиг. «Лента.ру» рассказывает, какой роман ляжет в основу будущего фильма Гервиг, когда состоится релиз «Нарнии» и кто озвучит одного из главных героев франшизы — легендарного льва Аслана.
Главное о фильме
Страны: Ирландия, Великобритания, Канада, США Оригинальное название: Narnia Жанр: фэнтези, приключения, для всей семьи Режиссер: Грета Гервиг Сценарист: Грета Гервиг Когда выйдет: 2026 год Где смотреть: стриминговый сервис Netflix Возможная основа: роман Клайва Стейплза Льюиса «Племянник чародея» В главных ролях: Дэниэл Крэйг, Мэрил Стрип, Кэри Маллиган, Дениз Гоф
Дата выхода
Информация о новой экранизации «Хроник Нарнии» для Netflix появилась в 2023 году. В начале 2025 года стало известно, что картина выйдет не только на стриминге — ее ждет и ограниченный кинотеатральный прокат. Посмотреть картину можно будет в IMAX-кинотеатрах в США, Канаде и Великобритании.
Ограниченный прокат фильма «Нарния» стартует 26 ноября 2026 года. Онлайн-премьера на Netflix состоится на месяц позже — 25 декабря 2026 года
Новую «Нарнию», скорее всего, не покажут в российских кинотеатрах. Обратите внимание, что стриминговый сервис Netflix не работает в России. При этом в сети можно свободно найти многие фильмы и сериалы, вышедшие на платформе.
Трейлер
У фильма «Нарния» пока нет ни официального постера, ни трейлера. Зато уже есть первые кадры со съемок — съемочный процесс стартовал в августе 2025-го.
Сюжет
Сюжет нового фильма по мотивам «Хроник Нарнии» пока держат в секрете. Еще в 2024 году в СМИ появилась информация о том, что Гервиг снимет приквел всей серии. Летом 2025 года несколько изданий сообщили, что будущий проект получил название «Нарния: Племянник чародея». Netflix никак не прокомментировал эти сообщения.
Скорее всего, фильм Греты Гервиг будет адаптацией книги «Племянник чародея»
Роман британского писателя К. С. Льюиса «Племянник чародея» вышел в 1955 году. Это шестая книга из серии «Хроники Нарнии» и одновременно приквел всех остальных частей.
События в «Племяннике чародея» разворачиваются на стыке XIX и XX веков. Для сравнения, в фильме «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф» действие начиналось в 1940-х, в разгар Второй мировой войны. По сюжету романа девочка Полли знакомится со своим новым соседом Дигори Керком. Мать Керка тяжело больна, поэтому его воспитанием занимаются заботливая тетя Летти и странноватый дядя Эндрю.
Однажды дети заходят в закрытую комнату в доме Эндрю и узнают, что дядя Дигори — не кто иной, как настоящий чародей. С помощью его волшебного изобретения Полли и Дигори переносятся в загадочное пространство под названием Лес-между-мирами.
Дети пытаются вернуться в родной Лондон, отправляются в путешествие по разным мирам и случайно пробуждают древнее зло
Роман «Племянник чародея» рассказывает, как возникла Нарния, как в нее попали злая Белая Колдунья и первые люди, а также откуда в бомбардируемом Лондоне взялся портал в Нарнию — волшебный платяной шкаф.
Создатели и производство
В 2018 году стриминг Netflix заключил сделку с компанией C.S. Lewis Company и получил право создавать фильмы и сериалы по вселенной «Хроник Нарнии».
Слухи о первом проекте в рамках сделки появились четыре года спустя. В 2023-м Netflix подтвердил, что работать над новыми экранизациями будет Грета Гервиг. Сообщалось, что она напишет и снимет как минимум два полнометражных фильма по «Хроникам».
Режиссер и сценарист новой «Нарнии» — Грета Гервиг, автор «Леди Берд», «Маленьких женщин» и хитовой «Барби»
Продюсерами картины стали Эми Паскаль («Человек-паук: Возвращение домой»), Марк Гордон («Спасти рядового Райана»), Винсент Зибер («Рой») и Дуглас Грешам («Хроники Нарнии: Покоритель Зари»). В роли оператора выступил Шеймас МакГарви — он работал над марвеловскими «Мстителями», мюзиклом «Величайший шоумен», сериалом «Черное зеркало» и другими громкими проектами.
Должность композитора «Нарнии» Марк Ронсон. Он создал саундтрек для «Барби» Греты Гервиг, а еще работал с певицами Леди Гагой и Кристиной Агилерой.
Съемки фильма стартовали в Лондоне в середине августа 2025-го. Позже съемочный процесс переместился в английский Манчестер.
Актеры и роли
Актерский каст фильма «Нарния» до сих пор не анонсирован полностью.
Весной 2025 года стало Маргарет Куолли («Субстанция»). В кинотрилогии из нулевых роль этой расчетливой ведьмы исполняла Тильда Суинтон.
В новом фильме появится и создатель Нарнии, волшебный лев Аслан. По слухам, он будет говорить голосом актрисы Мэрил Стрип
Какие актеры сыграют в фильме «Нарния» Греты Гервиг
- Эмма Маки («Смерть на Ниле») — Джадис / Белая Колдунья, одна из главных антагонисток франшизы.
- Дэвид Маккенна («Повелитель мух» для «Би-би-си») — Дигори Керк, подросток, живущий в Лондоне.
- Беатрис Кэмпбелл («Финикийская схема») — Полли Пламмер, соседка и новая подруга Дигори.
- Кэри Маллиган («Великий Гэтсби») — Мейбл Керк, мать Дигори, страдает от тяжелой болезни.
- Дэниэл Крэйг («Достать ножи») — Эндрю Кеттерли, дядя Дигори. Чародей-неудачник, занимается воспитанием Дигори, пока его мать болеет.Эмма Маки («Смерть на Ниле») — Джадис / Белая Колдунья, одна из главных антагонисток франшизы.
- Дэвид Маккенна («Повелитель мух» для «Би-би-си») — Дигори Керк, подросток, живущий в Лондоне.
- Беатрис Кэмпбелл («Финикийская схема») — Полли Пламмер, соседка и новая подруга Дигори.
- Кэри Маллиган («Великий Гэтсби») — Мейбл Керк, мать Дигори, страдает от тяжелой болезни.
- Дэниэл Крэйг («Достать ножи») — Эндрю Кеттерли, дядя Дигори. Чародей-неудачник, занимается воспитанием Дигори, пока его мать болеет.
Помимо этого, в касте картины заявлены Дениз Гоф («Андор») и Том Бонингтон («Малефисента: Владычица тьмы»). Роль Гоф пока держится в секрете. Известно только, что ее героиня — злодейка. СМИ предполагают, что актриса исполнит роль тети Летти Кеттерли, сестры Эндрю и Мейбл.
Бонингтон же сыграет персонажа по имени мистер Поттс — интересно, что герой с таким именем не появлялся в романах К. С. Льюиса.