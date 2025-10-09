В российских кинотеатрах выходит фильм «Сводишь с ума»

С 9 октября на большом экране — романтическая комедия «Сводишь с ума». По сюжету главная героиня Алиса заселяется в съёмную квартиру в старинном доме и начинает видеть в зеркале параллельную реальность, где живёт другой арендатор этого же жилья, очень беспокойный сосед. Роли исполнили Мила Ершова, Юрий Насонов, Антон Васильев, Людмила Артемьева и другие. Режиссёр — дебютантка в полном метре Дарья Лебедева.

© скриншот из фильма «Сводишь с ума»

С 9 октября в кинотеатрах можно будет посмотреть фильм «Сводишь с ума» Дарьи Лебедевой. Картина стала дебютом режиссёра в полном метре: Дарья уже известна по короткометражке «Каждый 88», участвовавшей в конкурсной программе Московского международного кинофестиваля.

«Сводишь с ума» — романтическая комедия с элементами фантастики. По сюжету СММ-менеджер Алиса (Мила Ершова) заселяется в квартиру в центре Санкт-Петербурга. На это жильё много претендентов, но девушке помогает незнакомец по имени Иван (Юрий Насонов), который на встрече с риэлтором неожиданно представляется мужем Алисы, да ещё и успешным программистом.

Правда, делить с девушкой квартиру он не собирается, поэтому Алисе приходится обезвредить и этого конкурента. Однако позже выясняется, что Иван всё же смог заселиться. А Алиса — и только она — видит и слышит его из параллельной реальности: два мира соединяются через зеркало в ванной комнате.

Оправившись от шока, невольные сожители становятся свидетелями различных событий из жизни друг друга и даже придумывают совместную аферу.

Авторы проекта не отрицают, что при разработке сюжета опирались на популярные зарубежные фильмы.

«Я давно хотел сделать такой ромком с элементами фэнтези, референсами к которому являются такие проекты, как «Дом у озера» или «Бойфренд из будущего». К сожалению, в России мало подобного материала, поэтому, когда ко мне попал сценарий, я сразу загорелся желанием реализовать проект», — рассказал о задумке фильма продюсер Георгий Шабанов.

Кроме того, как отметил ещё один продюсер ленты, Ашот Месропян, зрители, которым довелось увидеть фильм на кинофестивалях, сравнивали его с картиной «Питер FM» и это во многом соответствовало задумке кинематографистов, которые хотели привнести в ленту эстетику 2000-х.

До начала проката «Сводишь с ума» стал фильмом открытия XIV Московского международного кинофестиваля «Будем жить», который прошёл в столице в конце сентября, а также вошёл в конкурсную программу XIII смотра короткометражного и дебютного кино «Короче», который проходит в Калининграде.

Исполнители главных ролей — Мила Ершова и Юрий Насонов — рассказали, что съёмкам предшествовала тщательная подготовка: ознакомление с референсами, читки, репетиции и тренинг под руководством актёрского коуча.

«Мой герой — бабник, он немного поломан своим опытом. Очень интересно исследовать с психологической точки зрения, почему так происходит. Классно, что у нас были репетиции с режиссёром, — это большая редкость. За это время успел сложиться собирательный образ персонажа: Даша писала, исходя из опыта общения с людьми, а я просто привносил немного своего характера», — объяснил Насонов.

Мила Ершова также отметила, что в процессе подготовки они с режиссёром внесли изменения в образ героини. И в съёмочном процессе, по словам Дарьи Лебедевой, нашлось место импровизации. Работа над фильмом шла два года, а путь режиссёра к дебюту в полнометражном кино занял 14 лет.

Авторы ленты (вместе с Лебедевой над сценарием работала дебютантка Олеся Лихачёва) постарались добавить в повествование элемент популярной психологии — один из второстепенных героев задуман как специалист в этой области. Кроме того, в диалогах присутствуют рассуждения о природе любви и последствиях психотравм.

Помимо Ершовой и Насонова, роли исполнили Антон Артемьев («АльфаРомео») и Надежда Иванова («Школа»), а также Антон Васильев («Невский») и Людмила Артемьева («Сваты»).