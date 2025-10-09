«Ведьмак», 4-й сезон, 2025: что известно о сюжете нового сезона сериала

После провала в прокате третьего сезона сериала «Ведьмака», надежд на его возвращение было немного. Однако создатели проекта решили не унывать и анонсировали сразу и четвертый, и пятый сезоны. В отличие от предыдущих, серии не будут делить на две части с разной датой релиза, а покажут все одновременно. А еще главного актера в проекте — Генри Кавилла — заменит его австралийский коллега Лиам Хэмсворт. Подробнее о продолжении «Ведьмака» от Netflix — в материале «Ленты.ру».

«Ведьмак»: главное

«Ведьмак» (The Witcher) — американо-польский телесериал в жанре фэнтези, снятый по мотивам оригинальной серии книг польского писателя Анджея Сапковского. Первый рассказ цикла вышел еще в 1986 году, а последняя книга — в 2025-м.

Сюжет книг

Действие происходит в вымышленном мире под названием Континент, который напоминает не то средневековую Европу, не то Америку после первой европейской колонизации. Там люди соседствуют с разными волшебными расами и чудовищами, и между ними часто возникают конфликты.

В центре сюжета — Геральт из Ривии, один из последних ведьмаков, охотник на монстров

В детстве он подвергся мутациям, из-за чего приобрел так называемые сверхспособности: нечеловеческую силу, ускоренный метаболизм и стойкий иммунитет к болезням.

Геральт зарабатывает на жизнь тем, что уничтожает различных опасных существ, и старается не ввязываться в междоусобные войны, однако в итоге все равно оказывается втянут в сложную борьбу между северными королевствами и южной империей Нильфгаард. После того как Нильфгаард захватывает королевство Цинтра, Геральту по праву неожиданности (важный закон во вселенной «Ведьмака») достается юная принцесса Цинтры, Цири, которую ему, согласно местным порядкам, теперь необходимо защищать.

Параллельно с этим развивается история девушки-горбуньи, чародейки Йеннифэр из Венгерберга, которую семья продает за горсть золота волшебникам. Во время обучения в школе магии Аретуза Йеннифэр излечивают от горбатости. При этом девушка, как и многие чародейки, не может иметь детей, но отчаянно хочет и готова ради этого пойти на все.

Впоследствии Йеннифэр становится возлюбленной Геральта

Втроем с Цири они путешествуют по Континенту, стараясь уберечь друг друга и разобраться с политическими интригами.

Адаптации

Увлекательный сюжет, сатирическое переосмысление восточноевропейского фольклора и яркие персонажи «Ведьмака» сразу понравились читателям. С 1993 по 1995 год по книгам Сапковского выпустили 6 комиксов, а в 2002 году вышли первая компьютерная игра и первый польский сериал по мотивам произведения. Позже было разработано еще несколько видеоигр.

Сериал Netflix

В 2017 году стриминговый сервис Netflix начал работу над сериалом по книгам Сапковского. Премьера состоялись:

первого сезона — 20 декабря 2019 года; второго — 17 декабря 2021 года; третьего — 29 июня 2023 года.

Первые два сезона получили, в основном, положительные отзывы от зрителей и критиков, однако после третьего сезона популярность сериала пошла на спад. Проект ругали за некачественную картинку и запутанный сюжет, в котором не могли разобраться даже самые преданные фанаты саги.

На сайте Rotten Tomatoes третий сезон получил рейтинг 79 процента (по сравнению с 95 процентами у второго сезона), однако шоураннеры проекта объявили о продолжении «Ведьмака».

Сюжет

Третий сезон был посвящен борьбе главных героев с чародеем Стрегобором (Ларс Миккельсен) — предполагаемым преследователем Цири (Фрейя Аллан). Однако после того, как Геральту (Генри Кавилл) и Йеннифэр (Аня Чалотра) удалось его обезвредить, они обнаружили, что Стрегобора подставил Вильгефорц (Махеш Джаду), глава братства чародеев.

В финале сезона Йеннифер призывает своих соратниц-волшебниц уничтожить Вильгефорца, а Цири оказывается в плену. Геральт и его помощник, бард Лютик (Джои Бэти), отправляются на ее поиски, а в Нильфгаарде появляется Лжецири (Фрэнсис Пули), чье присутствие выгодно политическим силам королевства.

В основе четвертого сезона будут лежать события романов Сапковского «Крещение огнем», «Башня Ласточки» и «Владычица Озера». Геральт, Цири и Йеннифер окажутся разделены и их пути разойдутся. При этом вероятно, что большое внимание будет уделено поискам Цири, а также истории Йеннифэр, которая в третьем сезоне возглавила Ложу Чародеек. Также, возможно, усилится противостояние между противоборствующими королевствами.

Дата выхода и производство

Изначально производство планировали начать в мае или сентябре 2023 года, но забастовки сценаристов и актеров разрушили все планы. В итоге съемки стартовали только в апреле 2024 года и закончились в октябре. Основная работа велась в студии Longcross в Великобритании, натурные сцены снимали по всей стране. Лишь в сентябре 2025 года Netflix раскрыл дату премьеры четвертого сезона.

30 октября 2025 года состоится премьера четвертого сезона «Ведьмака»

Отвечает за производство четвертого сезона уже сложившаяся команда:

шоураннер Лорен Шмидт Хиссрик; продюсеры Томек Багински, Стив Гауб и Тера Вейл Рэган; сценаристы Майк Островски, Хавьер Грильо-Марксуа, Хейли Холл, Таня Лотия, Мэттью Д'Амброзио, Клэр Хиггинс, Рэй Бенджамин и Трой Дэнджерфилд; художница по костюмам Люсинда Райт; художник-постановщик Эндрю Лоус.

Трейлер

Актеры и роли

Почему Генри Кавилла заменили на Лиама Хемсворта

Главным поводом для обсуждения в преддверии нового сезона «Ведьмака» стала новость о том, что австралиец Лиам Хемсворт заменит британца Генри Кавилла, который сыграл Геральта в предыдущих трех сезонах. Сначала фанаты подумали, что причиной тому стала новая роль Кавилла — Супермен. Однако в декабре 2022 года представители Warner Bros. заявили, что их следующая история будет сосредоточена на раннем периоде жизни Супермена, поэтому Кавилл не появится в этой роли.

Вторая версия заключалась в предположении, что у Кавилла возникли разногласия с создателями проекта. Ранее актер неоднократно подчеркивал, что ему важно сохранить оригинальную историю, написанную Сапковским, а не развивать новые сюжетные линии. Он говорил, что хочет представить главного героя именно таким, каким он описан в книгах, и негодовал по поводу того, что из второго сезона исключили несколько важных отрывков.

Масла в огонь подлили и заявления бывшего сценариста «Ведьмака» Бо ДеМайо, который утверждал, что некоторые авторы проекта не любили и не уважали книги и игры по мотивам «Ведьмака», что приводило к разногласиям на площадке.

Есть и третья, более прозаичная, версия, озвученная сайтом Deadline. Там источники, близкие к Кавиллу, утверждали, что актер просто заключил краткосрочную сделку с «Ведьмаком», и сейчас срок его участия в проекте подошел к концу. А так как он занят во множестве других крупных проектов, он решил не продлевать этот контракт.

Кто из актеров и персонажей появится в «Ведьмаке 4»

Лиам Хемсворт — ведьмак Геральт из Ривии; Фрейя Аллан — Цири, принцесса Цинтры. В течение предыдущих сезонов училась обращаться со своей магической силой и постепенно стала главным персонажем саги наряду с Геральтом; Аня Чалотра — Йеннифэр из Венгерберга, волшебница и возлюбленная Геральта; Джои Бэти — Лютик, бродячий бард, помощник и друг Геральта. Именно ему мы обязаны песней «Ведьмаку заплатите чеканной монетой», после его исполнения песня стала вирусным хитом и получила множество кавер-версий; Эймон Фэррен — Кагыр, Черный рыцарь из Нильфгаарда. В первом сезоне руководил охотой за Цири; МайАнна Беринг — Тиссая де Врие, одна из самых могущественных чародеек, наставница Йеннифэр и ректор академии чародейства Аретуза; Анна Шаффер — Трисс Меригольд, близкая подруга Йеннифэр и выпускница Аретузы. Сильная волшебница по прозвищу «Четырнадцатая с холма», которая учила Цири магии; Мими М. Кайиса — Фрингилья Виго, выпускница Аретузы, которая присоединилась к эльфам.