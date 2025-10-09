Названы самые популярные жанры фильмов и сериалов у россиян

Зрители в России все чаще выбирают сериалы, а среди жанров лидируют драма, комедия, детектив и мелодрама. Также интерес вызывают новые форматы, например, дорамы и развивающие шоу.

© кадр из сериала «Уэнсдей»

К таким выводам пришли аналитики видеосервиса Movix компании "Дом.ру".

Эксперты исследовали данные о просмотрах контента летом 2025 года и выяснили, какие форматы и жанры наиболее востребованы у аудитории.

Заявлено, что в июне-августе общее время просмотра контента на платформе превысило 17,7 млн часов. Главным трендом называется доминирование сериалов: общее время смотрения по сравнению с летом прошлого года выросло более чем в 3 раза и составило 14,7 млн часов. Фильмы также остались востребованы: время просмотра увеличилось почти вдвое, до 2,8 млн часов, однако по объему потребления кино заметно уступает сериалам.

Драма в разбивке по жанрам возглавила рейтинг по времени просмотра - более 4,5 млн часов, этот показатель за год вырос почти вдвое. Комедии смотрели 3 млн часов - на 44% больше, чем прошлым летом. Детективы и мелодрамы набрали почти одинаково - по 2,9 млн часов, став за год популярнее в 2,2 и 2,6 раза соответственно

Отдельно подчеркивается, что ощутимо вырос спрос на детский контент: по сравнению с летом прошлого года общее время просмотра выросло почти в 10 раз, до 1,4 млн часов.

Среди новых жанров начали заметно набирать популярность азиатские сериалы - дорамы (372 тысячи часов просмотра). Они заняли 14-е место по популярности среди всех жанров.

