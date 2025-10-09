Завершились съемки драмы «Бо-бо»

В Нижегородской области завершились съемки полнометражной ленты «Бо-бо» — истории о девочке-подростке с гемангиомой, которая сталкивается с насмешками сверстников и предрассудками общества. Премьера ленты запланирована на 2026 год.

Фильм основан на личной истории режиссера проекта Анастасии Кузиной. Она, как и ее героиня, прошла долгий путь через травлю, попытки семьи «исправить» ее внешность к принятию самой себя. «БО-БО» — ее полнометражный дебют, в котором реальный опыт превращается в художественное высказывание о хрупкости и силе человека.

Фильм рассказывает о непростой жизни девочки с гемангиомой: от издевок сверстников до попыток близких изменить её внешность. Утешение героиня находит в пении в школьном хоре и в дружбе с теми, кто принимает её такой, какая она есть.