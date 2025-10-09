Тренд на микродрамы в России назвали преждевременным

Вертикальный контент онлайн-кинотеатров пока проигрывает по просмотрам коротким видео в соцсетях, рассказал НСН Алексей Бырдин.

© ТАСС

Микродрамы пока не приносят онлайн-кинотеатров достаточно просмотров, потому говорить о тренде на такой контент в России преждевременно, заявил в беседе с НСН глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

Онлайн-кинотеатр Wink представил раздел «Сторис» с вертикальными сериалами. Как сообщили в пресс-службе стриминга, на данный момент к просмотру доступно 44 подобных проекта с короткими сериями продолжительностью до трех минут. При этом один сериал может насчитывать от 60 до 100 эпизодов. Ранее соглашение о развитии на отечественном рынке формата микродрам заключили холдинг МТС Медиа и компания Scroll studios. Бырдин отметил, что пока тренд в России лишь набирает обороты.

«Наши онлайн-кинотеатры запускают этот контент в соответствующих разделах, поддаваясь тренду. Пока рассматривать это как самодостаточный рынок, который создает для подписчиков осязаемую ценность, благодаря которой они подписываются на сервис, преждевременно. Еще не сформировался должный объем всех этих вертикальных микродрам. Какая-то часть аудитории, которая следит за трендами, его уже подхватила, возможно, полюбила. Но пока это не стало массовым явлением в России. С учетом активных действий онлайн-кинотеатров, думаю, это довольно быстро произойдет», - сказал он.

При этом собеседник НСН подчеркнул, что механизм монетизации подобного контента пока вызывает вопросы.

«Если этот контент включается в подписку, не создавая какой-то осязаемой ценности для потребителя, тогда его производство – просто дополнительные расходы. Если за доступ к этому контенту сервисы смогут брать хотя бы 50 рублей в месяц за подписку дополнительно, тогда уже это будет гораздо более серьезный разговор. Но нужно больше контента, чтобы прошло больше времени и больше людей ознакомились с этим форматом. Давайте отделять попытку оседлать тренд и эффективную монетизацию этого контента. Монетизации пока не наблюдается. Пока там нет ни просмотров, ни аудитории, ни денег. Короткие видео в соцсетях пока набирают в два-три раза больше просмотров», - заявил Бырдин.

Ранее сооснователь Scroll Studios, главный редактор «Кино-Театр.ру», директор по развитию веб-кинотеатра CHILL Жан Просянов в беседе с «Радиоточкой НСН» сообщил, что микродрамы, как вертикальный формат, предполагают наличие крупных планов и очень утрированной игры, которая отсылает к немому кино. При этом оценить интерес российского зрителя к сериалам такого формата можно будет лишь после выхода 200-300 подобных тайтлов.