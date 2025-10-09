Когда выйдет фильм «Minecraft в кино 2»

Кинокомпания Warner Bros. представила «Minecraft в кино 2» — продолжение знаменитого мультфильма по видеоигре Minecraft. Сиквел проекта выйдет в мировой прокат 23 июля 2027 года — спустя два года после релиза первой части.

События первого «Minecraft в кино» разворачиваются в наши дни, когда четырёх неудачников внезапно затягивает через таинственный портал в странную кубическую страну. Теперь им предстоит вернуться домой, сражаясь со злыми созданиями, которые стоят на их пути.

© Warner Bros.

Оригинальная картина собрала в прокате более $ 950 млн, став третьим самым кассовым фильмом 2025 года. У проекта пока нет синопсиса, списка актёров или любой другой информации.