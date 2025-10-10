Стартовал сериал «Хроники русской революции» с Юрой Борисовым

Сегодня на Кинопоиске и START начал выходить масштабный многосерийный фильм «Хроники русской революции» с Юрой Борисовым в одной из главных ролей.

© Чемпионат.com

Для просмотра пока доступно 4 серии из 16 — следующие четыре эпизода выйдут 17 октября.

«Хроники русской революции» — новая работа режиссёра Андрея Кончаловского, которую называют самым масштабным проектом в послужном списке постановщика. События сериала разворачиваются в период с 1905 по 1924 год, когда в России произошло несколько революций.

Вместе с Борисовым в сериале сыграли Никита Ефремов («Крутая перемена»), Евгений Ткачук («Роднина») и Юлия Высоцкая («Дорогие товарищи!»).