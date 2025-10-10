Вышел трейлер нового сериала по «Игре престолов»

Американский канал HBO Max разместил тизер-трейлер предстоящего сериала «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь», действие которого разворачивается в сеттинге «Игры престолов». Сюжет повествует о Дункане (Дунк) и Эгге, действие происходит за десятилетия до оригинального шоу.

© Кадр из фильма

В трейлере показано, как странствующий рыцарь Дункан мечтает стать кем-то большим, знакомится с мальчиком по прозвищу Эгг и попадает в водоворот событий с турнирами, приключениями и испытаниями чести.

Роль Дункана исполнил Питер Клэффи, его оруженосца Эгга сыграл Декстер Сол Анселл.

В августе в Сети появились первые кадры со съемок сериала «Гарри Поттер» от HBO. Жители Нью-Йорка заметили, как актеры в костюмах Гарри и Хагрида переходят оживленную улицу в центре города. Что еще известно о предстоящем сериале — в материале «Вечерней Москвы».

Председатель HBO & Max Content Кейси Блойс рассказал, что сериал больше уделит внимание сюжету книг. Особенно это касается персонажей, которые были в произведениях Джоан Роулинг, но не были в киноадаптации. Писательница заявила, что рассчитывает «увидеть глубину и детализацию», которая доступна только многосерийным проектам.