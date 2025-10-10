Каким получился сериал «Хроники русской революции» с Юрой Борисовым

В онлайн-кинотеатре Start, а чуть позже и в эфире телеканала «Россия-1» — премьера исторического сериала Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» с Юрой Борисовым в главной роли. В своем втором за необъятную кинокарьеру телепроекте (первым был снятый в 1990-х в Америке «Одиссей») режиссер взялся за самое смутное время в истории России — начало XX столетия. И все для того, чтобы, как он сам признается, смутить зрителя. Получилось ли у него это сделать, рассказывает материал «Ленты.ру».

Начало ХХ века. Офицер особого отдела полиции Михаил Прохоров (Юра Борисов), получивший назначение лично от императора Николая II (Никита Ефремов), пытается спасти Россию от развала. Задача эта не из простых — приходится то бороться с революционным подпольем, то вскрывать фронтовые коррупционные схемы, то устраивать засаду на британского агента, подозреваемого в убийстве.

Опасная служба сталкивает Прохорова с главными действующими лицами турбулентной эпохи, тем более что хронологически сюжет растягивается на десятилетия. Вот офицер напивается в ресторане с князем Феликсом Юсуповым (Севастьян Смышников), вот угощается мадерой у Григория Распутина (Максим Колесниченко), вот трогает грудь балерины Матильды Кшесинской (Ольга Лерман). А вот уже и слушает речь забравшегося на броневик Ленина (Евгений Ткачук). Перипетии офицера охранки порой выглядят произвольными, но напрасно было бы требовать от «Хроник русской революции» четкой сюжетной линии.

Слишком уж большой промежуток времени — почти два десятилетия, начиная с Первой русской революции 1905-го и завершая окончанием Гражданской войны в 1924-м, — охватывает эта историческая эпопея, да и слишком хаотичной была эпоха, оказавшаяся под лупой режиссера. Вместо этого Кончаловский выстраивает сюжет на манер ментовских сериалов (к слову, формата абсолютно народного) с отдельными кейсами и расследованиями на эпизод-два — это позволяет помещать героя Борисова в разнообразные, почти цирковые ситуации и переодевать его то в банковского служащего, то в коммуниста-революционера.

Цели и мотивы самого Прохорова, исполнительного и немногословного патриота-монархиста, однозначны — остановить врагов России, которые терзают ее снаружи и изнутри. В чаяниях этого персонажа нетрудно увидеть и воззрения самого Кончаловского. Те, впрочем, проглядываются во всех акцентах, расставленных на исторических персоналиях: в комичной рассеянной трусливости Ленина, в хладнокровной уверенности Сталина, в твердолобости Керенского, в самодовольстве британских дипломатов, в меланхоличной снисходительности царя-батюшки.

Но больше всего — как и в предыдущем проекте Кончаловского «Дорогие товарищи!» — они проявляются в изображении народа, в объективе режиссера единой и единственной сущности, которая не имеет никакого стройного представления о происходящем.

Хронологию реальности Кончаловский восстанавливает с документальной точностью, вплоть до реконструкции отдельных сцен, например, Ленина и броневика или большевистских съездов. Из-за верности букве истории приходится жертвовать внятностью — персонажи возникают и бесследно исчезают, сюжетные линии и истории обрываются, а некоторые отношения (например, между Прохоровым и революционеркой Ариадной в исполнении Юлии Высоцкой) будто развиваются где-то за кадром.

Более того, Кончаловский настолько не верит в знание зрителем основ русской истории ХХ века, что заставляет своих героев проговаривать в диалогах чуть ли не целые параграфы соответствующего учебника. Эта дотошность делает «Хроники» не только театральнее, но и попросту тяжелее. Прохоров может четверть эпизода провести в одном ресторане с переодетым в женщину князем Юсуповым, затем страстно признаваться в любви Ариадне в другом, а после мрачно наблюдать за пляшущим с цыганами Распутиным в третьем. Конечно, это может быть лишь неудачный темпоритм, который сериал берет в середине повествования, — на премьере критикам были представлены эпизоды с шестого по восьмой, а всего этот масштабный проект будет состоять из 16 серий по 55 минут каждая. Все же сложно поверить, что переломные моменты в истории России разворачивались в основном в буфетах. Глядя на это, впору озаглавить сериал «Хроники русского общепита».

Вообще изначальное название проекта, «Герои и выродки», куда прямолинейнее выражало основную творческую задачу, увлекающую режиссера. Как некогда в драме «Рай», где Кончаловский голосом небесного привратника выносил приговоры целым народам, он и здесь выступает судьей представителей эпохи, политических деятелей и социальных страт.

Его вердикты, впрочем, предсказуемы — они мало чем выбиваются из нарратива мейнстримных политических телешоу и исторических сериалов вроде «Столыпина» и «Плевако». Некоторые и вовсе стары как мир — вроде англичанки, которая гадит аж с середины XIX столетия, да Европы, которая все это время морально разлагается. Сам режиссер в интервью называет свой проект политическим заявлением, добавляя при этом, что добивается у зрителя состояния смятения. И не обманывает. «Хроники русской революции» — это монотонный политический памфлет, смятение после просмотра которого будет ощущаться чуть ли не на физическом уровне.

Но есть и веселые откровения: в сериале, где Юра Борисов в образе царского следака допрашивает исторических деятелей, кто развалил Россию, прослеживается неожиданная символическая связь с безумным политическим артефактом конца 1990-х. Речь о «Корабле двойников», в котором Владимир Жириновский в милицейской форме на идущем по Москве-реке теплоходе выносил приговоры Гитлеру, Ленину, Сталину, Тэтчер, Брежневу и Горбачеву. У звезды «Аноры», конечно, в сравнении с ныне покойным лидером ЛДПР не достает ни политического веса, ни искреннего праведного гнева. Но оно, вероятно, и к лучшему.