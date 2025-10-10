Вышли два эпизода детективного сериала «Как приручить лису»

10 октября состоялась премьера сериала «Как приручить лису». Детективное шоу стартовало в онлайн-кинотеатре Okko — доступны первые два эпизода.

Видео по теме от RUTUBE

Сюжет сериала рассказывает историю зоопсихолога, который спасает жизнь странной замкнутой девушки Дины, но в результате сам становится подозреваемым в убийстве. Постепенно мужчина выясняет, что в округе уже больше 15 лет пропадают юные девушки, и только Дина может дать ключи к поимке маньяка.

Главные роли в проекте исполнили Кирилл Кяро («Далёкие близкие»), Максим Стоянов («Гив ми либерти»), Таисья Калинина («Один маленький ночной секрет»), Ксения Кутепова («Танец Дели») и другие актёры. Шоураннером выступает Юлиана Закревская («Душегубы»).