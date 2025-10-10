Вышел трейлер комедии «За Палыча 2!»

Кинокомпания «Каро Премьер» представила большой трейлер фильма «За Палыча 2!». Премьера комедии состоится 1 января 2026 года в кинотеатрах России.

Вторая часть комедийной серии расскажет новую историю перевоспитанного молодого мажора Тёмы после службы в ВДВ и его деда Палыча, у которого в первой части пытались забрать его старый дом.

К главным ролям во второй части вернутся Сергей Шакуров («Друг»), Константин Крюков («Маме снова 17»), а также Николай Наумов («Волшебный участок»), Егор Овчинников («Погоня»), Татьяна Догилева («Поздняя встреча») и Анатолий Журавлёв («Всё будет хорошо»). Режиссёром проекта выступил Максим Боев, сценарист первой части.