Сегодня в Apple TV+ стартовал сериал «Последний рубеж» с Джейсоном Кларком в главной роли. Вышли первые 2 эпизода из 10.

Главным героем сериала выступает Фрэнк Ремник — маршал США, работающий в малозаселённом регионе Аляски. Внезапно на его глазах разбивается самолёт, в котором находились опасные преступники. Фрэнку предстоит поймать их и снова посадить за решётку.

В шоу сыграли Джейсон Кларк («Дьявол всегда здесь»), Хейли Беннетт («Великий уравнитель») и Симона Кэссел («Фрост против Никсона»). Шоураннером «Последнего рубежа» выступил Джон Бокенкамп — один из авторов знаменитого сериала «Чёрный список».