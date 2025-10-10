В России состоится Второй фестиваль индийского кино

Второй фестиваль индийского кино состоится в России осенью 2025 года. Показы для жителей Якутска и Владивостока запланированы на 13 и 15 октября соответственно. Информацию о событии подтвердили в Генеральном консульстве Индии.

Организатором фестиваля выступает Посольство Индии в Москве при поддержке правительств двух стран, региональных властей и кинематографистов. География проекта охватывает пять городов: Москву, Санкт-Петербург, Казань, Якутск и Владивосток.

Во Владивостоке и Якутске организацией кинопоказов занимается Генконсульство Индии совместно с местными администрациями и кинотеатрами. В Якутске программа состоится 13 октября в кинотеатре «Лена». Зрителям бесплатно покажут две картины: «Пушкара» в 16:00 и «Milan Talkies» в 19:00.

Вход на все сеансы свободный. Фильмы будут демонстрироваться с русскими субтитрами или полностью дублированы. Получить бесплатные билеты можно будет непосредственно в кассах кинотеатров в день показа.

Фестиваль продолжает традицию укрепления культурного диалога между Индией и Россией. Напомним, что ранее Якутск уже принимал показ нашумевшего фильма «RRR» в рамках фестиваля «Индийское лето», а Владивосток успешно провел Неделю индийского кино с семью кинокартинами.

