Фильм «Злая: Навсегда» поставил рекорд по стартовым продажам билетов в 2025 году

Американская компания Fandango раскрыла стартовые показатели «Злой: Навсегда» — продолжения «Сказки о ведьме Запада». Как оказалось, грядущая картина установила абсолютный рекорд 2025 года по предпродажам билетов за сутки.

Точные данные о продажах не раскрываются, однако проект обошёл другие хиты: «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» и «Супермена» Джеймса Ганна. «Злая: Навсегда» также вошла топ-10 предпродаж первого дня в истории и возглавила список с рейтингом PG (рекомендуется присутствие родителей).

«Злая: Сказка о ведьме Запада» адаптирует книгу «Волшебник страны Оз» и рассказывает историю соперничества двух ведьм: злой Эльфабы и доброй Глинды. В продолжении ведьма Эльфаба оказывается в изгнании, а её сестра Глинда становится символом добра в Изумрудном городе. Главные роли в проекте сыграли Синтия Эриво («Чужак») и певица Ариана Гранде («Не смотрите наверх»).