«Картина большого мастера»: Чего ждать от фильма «Лермонтов»

Бакур Бакурадзе в своей новой картине познакомит зрителей с реальным человеком, который скрывается за образом поэта Михаила Лермонтова, заверила НСН Сусанна Альперина. Режиссер Бакур Бакурадзе в своем фильме «Лермонтов» представил Михаила Лермонтова настоящим человеком, который не боялся говорить правду в лицо, и стендап-комик Илья Озолин хорошо справился с этой ролью, отметила в беседе с НСН кинокритик, программный директор фестиваля стриминговых сервисов Original+ Сусанна Альперина. В широкий российский прокат картина о последнем дне жизни Михаила Лермонтова выходит с 16 октября. Ранее картину представили в Геленджике, она стала фильмом открытия кинофестиваля «Маяк». Альперина заметила, что фильм Бакурадзе – настоящее авторское кино, которое важно смотреть вдумчиво. «Я лично тоже жила в плену образа Лермонтова, не знала, каким он был на самом деле. В голове сложился некий образ, а Бакурадзе показал, каким этот человек был на самом деле. Это очень ценно, не говоря о том, что и с точки зрения операторской работы и сценария, это картина большого мастера. Она не для всех. Это настоящее авторское кино. Возможно, немногие поймут этот фильм. Его нужно смотреть и в него нужно проникнуть. На мой взгляд, это очень хорошая работа, достойная поэта», - заявила она. Главную роль в фильме исполнил стендап-комик Илья Озолин. Как подчеркнула собеседница НСН, он справился со своей актерской задачей. «Илья Озолин смотрится в кадре органично, потому что тут необычный ход. Фактически Бакурадзе представил Лермонтова как автора Telegram-канала. Он не боялся говорить правду, он писал эпиграммы, его не очень признавали в обществе. Озолин как стендап-комик, хорошо это настроение передал. Возможно, если бы это был какой-то живой ходящий памятник в кадре, то фильм бы таким не получился», - сказала Альперина. В 2025 году Гран-при фестиваля «Маяк» получил филь «Здесь был Юра» режиссера Сергея Малкина. Картина режиссера Сергея Малкина рассказывает о трех молодых музыкантах, живущих в московской квартире и мечтающих стать рок-звездами. Накануне выступления на локальном фестивале один из героев узнает, что придется присматривать за 50-летним дядей с ментальными особенностями. Старшего родственника в фильме сыграл Константин Хабенский, напоминает «Радиоточка НСН».