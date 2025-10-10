Disney возобновил работу над «Рапунцель», остановленную из-за «Белоснежки»

Студия Disney решила все-таки возобновить работу над игровым ремейком своего мультфильма "Рапунцель: Запутанная история" 2010 года по мотивам знаменитой сказки братьев Гримм.

Об этом сообщает Deadline, отмечая, что Скарлетт Йоханссон может сыграть антагонистку - матушку Готель. Переговоры с актрисой уже идут.

Об исполнительнице роли самой принцессы пока ничего не известно.

Режиссером станет Майкл Грэйси ("Величайший шоумен", "Быть лучше: История Робби Уильямса").

Напомним, работу над "Рапунцель" приостановили этой весной в связи с провалом аналогичного ремейка "Белоснежки", вдобавок сопровождавшегося вереницей скандалов.