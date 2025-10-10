Что известно о фильме «Метод исключения»

Южнокорейский режиссер Пак Чхан-ук («Олдбой», «Сочувствие госпоже Месть», «Решение уйти») в 2025 году выпустил фильм «Метод исключения». Это триллер вперемешку с черной комедией о доведенном до отчаяния семьянине, который в попытках найти работу идет на крайне жестокие меры. Когда «Метод исключения» выйдет в прокат в России, что известно о сюжете и актерах фильма, какой роман лег в основу триллера и почему на его создание ушло 20 лет, — в материале «Ленты.ру».

«Метод исключения»: главное о фильме

Оригинальное название: Eojjeolsugaeopda (в английской версии — No Other Choice.

Возрастное ограничение: 18+.

Страна: Южная Корея, Франция.

Жанр: драма, криминал, черная комедия, триллер.

Режиссер: Пак Чхан-ук.

Сценарий: Пак Чхан-ук.

Литературная основа: роман Дональда Уэстлейка «Топор» (1997).

Актеры фильм: Ли Бен-хон, Сон Е-джин.

Год выпуска: 2025.

Длительность: 2 часа 19 минут.

Студия: Moho Film, KG Productions.

Рейтинг: IMDb — 8,1.

Дата выхода

Мировая премьера «Метода исключения» состоялась 29 августа 2025 года на Венецианском кинофестивале. Спустя месяц стартовал прокат в Южной Корее.

Премьера в России намечена на 4 декабря 2025 года. «Метод исключения» на большие экраны выпустит прокатная компания «Вольга».

Трейлер

В коротком тизере «Метода исключения» зрители могут увидеть главного героя по имени Ман-су и его счастливую семью, а также сцены жестокой расправы мужчины с конкурентами.

В начальной сцене Ман-су, узнав о сокращении, заявляет:

«Вы, американцы, говорите уволить — как пустить под нож. Знаете, как говорят в Корее? Голову с плеч».

Сюжет

«Метод исключения» — фильм о выживании в капиталистическом обществе и об отчаянной борьбе с жизненными обстоятельствами. Главный герой картины — Ман-су, менеджер среднего звена, который уже много лет трудится на бумажной фабрике. Можно сказать, что его жизнь удалась: у мужчины любящая жена, двое детей, милые собаки, прекрасный дом, устоявшийся быт.

Практически одним днем Ман-су становится безработным. Фирму выкупает американская компания, и часть штата вместе с главным героем сокращают.

Чтобы сохранить прежний уровень достатка для семьи, мужчина хочет как можно быстрее найти новое место службы. Однако ничего не выходит, и Ман-су скитается по собеседованиям и низкооплачиваемым подработкам больше года.

Трудности в поиске работы, высокая конкуренция, отсутствие стабильности и выход из зоны комфорта вынуждают героя идти на крайние меры. Дело доходит до того, что Ман-су в стремлении изменить ситуацию начинает устранять потенциальных кандидатов на должность, которую, как уверен герой, он заслуживает.

Актеры и роли

В роли потерявшего работу Ман-су — звезда сериала «Игра в кальмара» Ли Бен-хон. Ранее он уже работал с Пак Чхан-уком в военном фильме 2000-го года «Объединенная зона безопасности».

Жену главного героя Мири играет актриса Сон Е-джин, известная по южнокорейским дорамам «Аромат лета» (2003), «Игра в переговоры» (2018) и «Последняя принцесса» (2023).

Также среди актеров — Ли Сон-мин, Ём Хе-ран (играют пару, пережившую похожие трудности), Пак Хи-сун (бывший коллега Ман-су), Чха Сын-вон (один из конкурентов Ман-су).

Производство

Создатель фильма — ветеран южнокорейского кино, режиссер Пак Чхан-ук, известный по фильмам «Олдбой» (2003), «Сочувствие господину Месть» (2002) и «Сочувствие госпоже Месть» (2005). Работы режиссера «Олдбой», «Жажда», «Решение уйти» отмечены наградами Каннского кинофестиваля.

В основу «Метода исключения» лег сюжет романа-триллера «Топор» (The Ax) американского писателя Дональда Уэстлейка. Книга рассказывает о внезапно потерявшем работу семьянине Берке Деворе, который избавляется от конкурентов на желанную вакансию. Роман начинается с того, что главный герой задается вопросом: можно ли заранее знать, способен ли человек убить другого человека.

«В книге [Уэстлейка] блестяще показано, как социальная система загоняет обычного человека в угол. Всякий раз, когда я перечитывал эту книгу, она казалась мне очень увлекательной и достойной внимания из-за сложных психологических механизмов, описанных в ней. Я также увидел в ней потенциал для создания нового уровня абсурдного юмора — одновременно грустного и смешного», — Пак Чхан-ук, режиссер.

Как отмечает Пак Чхан-ук, между идеей о съемках фильма по роману Уэстлейка и ее воплощением прошло 20 лет. По его словам, за это время он смог собрать подходящую команду и добиться бюджета, который, согласно задумке режиссера, был необходим для съемок.

Интересно, что у романа Уэстлейка уже есть одна экранизация. В 2005 году греко-французский режиссер Коста-Гаврас снял по нему черную комедию Le couperet («Нож гильотины»).

Пак Чхан-ук признавался, что, задумывая экранизацию 20 лет назад, он не знал о версии Коста-Гавраса. Впоследствии режиссер все же ознакомился с европейской адаптацией, и позже говорил, что является большим ее поклонником.

Награды

Несмотря на то что фильм вышел совсем недавно, он уверенно движется по кинофестивалям.

Мировая премьера «Метода исключения» состоялась в рамках основной программы 82-го Венецианского кинофестиваля. Картина была номинирована на главный приз, «Золотого льва», но Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат» (Father Mother Sister Brother).

Отмечен «Метод исключения» и на Международном кинофестивале в Торонто в 2025 году. Работа Пак Чхан-ука стала победителем в номинации «Выбор зрителя» в международной секции.

Более того, Корейский совет по кинематографии в начале сентября 2025 года объявил, что «Метод исключения» будет выдвинут от Южной Кореи на 98-й премии «Оскар», которая состоится 15 марта 2026 года. Картину заявят в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Отборочная комиссия выразила уверенность, что «Метод исключения» найдет отклик у жюри «Оскара» благодаря «актуальной теме и ироничному сочетанию юмора и трагедии, близкому зрителям по всему миру».