Что известно о фильме «Метод исключения»

Фильм «Метод исключения» — 2025: когда выйдет триллер от создателя «Олдбоя»
Южнокорейский режиссер Пак Чхан-ук («Олдбой», «Сочувствие госпоже Месть», «Решение уйти») в 2025 году выпустил фильм «Метод исключения». Это триллер вперемешку с черной комедией о доведенном до отчаяния семьянине, который в попытках найти работу идет на крайне жестокие меры. Когда «Метод исключения» выйдет в прокат в России, что известно о сюжете и актерах фильма, какой роман лег в основу триллера и почему на его создание ушло 20 лет, — в материале «Ленты.ру».
«Метод исключения»: главное о фильме
- Оригинальное название: Eojjeolsugaeopda (в английской версии — No Other Choice.
- Возрастное ограничение: 18+.
- Страна: Южная Корея, Франция.
- Жанр: драма, криминал, черная комедия, триллер.
- Режиссер: Пак Чхан-ук.
- Сценарий: Пак Чхан-ук.
- Литературная основа: роман Дональда Уэстлейка «Топор» (1997).
- Актеры фильм: Ли Бен-хон, Сон Е-джин.
- Год выпуска: 2025.
- Длительность: 2 часа 19 минут.
- Студия: Moho Film, KG Productions.
- Рейтинг: IMDb — 8,1.
Дата выхода
Мировая премьера «Метода исключения» состоялась 29 августа 2025 года на Венецианском кинофестивале. Спустя месяц стартовал прокат в Южной Корее.
Премьера в России намечена на 4 декабря 2025 года. «Метод исключения» на большие экраны выпустит прокатная компания «Вольга».
Трейлер
В коротком тизере «Метода исключения» зрители могут увидеть главного героя по имени Ман-су и его счастливую семью, а также сцены жестокой расправы мужчины с конкурентами.
В начальной сцене Ман-су, узнав о сокращении, заявляет:
«Вы, американцы, говорите уволить — как пустить под нож. Знаете, как говорят в Корее? Голову с плеч».
Сюжет
«Метод исключения» — фильм о выживании в капиталистическом обществе и об отчаянной борьбе с жизненными обстоятельствами. Главный герой картины — Ман-су, менеджер среднего звена, который уже много лет трудится на бумажной фабрике. Можно сказать, что его жизнь удалась: у мужчины любящая жена, двое детей, милые собаки, прекрасный дом, устоявшийся быт.
Практически одним днем Ман-су становится безработным. Фирму выкупает американская компания, и часть штата вместе с главным героем сокращают.
Чтобы сохранить прежний уровень достатка для семьи, мужчина хочет как можно быстрее найти новое место службы. Однако ничего не выходит, и Ман-су скитается по собеседованиям и низкооплачиваемым подработкам больше года.
Трудности в поиске работы, высокая конкуренция, отсутствие стабильности и выход из зоны комфорта вынуждают героя идти на крайние меры. Дело доходит до того, что Ман-су в стремлении изменить ситуацию начинает устранять потенциальных кандидатов на должность, которую, как уверен герой, он заслуживает.
Актеры и роли
В роли потерявшего работу Ман-су — звезда сериала «Игра в кальмара» Ли Бен-хон. Ранее он уже работал с Пак Чхан-уком в военном фильме 2000-го года «Объединенная зона безопасности».
Жену главного героя Мири играет актриса Сон Е-джин, известная по южнокорейским дорамам «Аромат лета» (2003), «Игра в переговоры» (2018) и «Последняя принцесса» (2023).
Также среди актеров — Ли Сон-мин, Ём Хе-ран (играют пару, пережившую похожие трудности), Пак Хи-сун (бывший коллега Ман-су), Чха Сын-вон (один из конкурентов Ман-су).
Производство
Создатель фильма — ветеран южнокорейского кино, режиссер Пак Чхан-ук, известный по фильмам «Олдбой» (2003), «Сочувствие господину Месть» (2002) и «Сочувствие госпоже Месть» (2005). Работы режиссера «Олдбой», «Жажда», «Решение уйти» отмечены наградами Каннского кинофестиваля.
В основу «Метода исключения» лег сюжет романа-триллера «Топор» (The Ax) американского писателя Дональда Уэстлейка. Книга рассказывает о внезапно потерявшем работу семьянине Берке Деворе, который избавляется от конкурентов на желанную вакансию. Роман начинается с того, что главный герой задается вопросом: можно ли заранее знать, способен ли человек убить другого человека.
«В книге [Уэстлейка] блестяще показано, как социальная система загоняет обычного человека в угол. Всякий раз, когда я перечитывал эту книгу, она казалась мне очень увлекательной и достойной внимания из-за сложных психологических механизмов, описанных в ней. Я также увидел в ней потенциал для создания нового уровня абсурдного юмора — одновременно грустного и смешного», — Пак Чхан-ук, режиссер.
Как отмечает Пак Чхан-ук, между идеей о съемках фильма по роману Уэстлейка и ее воплощением прошло 20 лет. По его словам, за это время он смог собрать подходящую команду и добиться бюджета, который, согласно задумке режиссера, был необходим для съемок.
Интересно, что у романа Уэстлейка уже есть одна экранизация. В 2005 году греко-французский режиссер Коста-Гаврас снял по нему черную комедию Le couperet («Нож гильотины»).
Пак Чхан-ук признавался, что, задумывая экранизацию 20 лет назад, он не знал о версии Коста-Гавраса. Впоследствии режиссер все же ознакомился с европейской адаптацией, и позже говорил, что является большим ее поклонником.
Награды
Несмотря на то что фильм вышел совсем недавно, он уверенно движется по кинофестивалям.
Мировая премьера «Метода исключения» состоялась в рамках основной программы 82-го Венецианского кинофестиваля. Картина была номинирована на главный приз, «Золотого льва», но Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат» (Father Mother Sister Brother).
Отмечен «Метод исключения» и на Международном кинофестивале в Торонто в 2025 году. Работа Пак Чхан-ука стала победителем в номинации «Выбор зрителя» в международной секции.
Более того, Корейский совет по кинематографии в начале сентября 2025 года объявил, что «Метод исключения» будет выдвинут от Южной Кореи на 98-й премии «Оскар», которая состоится 15 марта 2026 года. Картину заявят в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Отборочная комиссия выразила уверенность, что «Метод исключения» найдет отклик у жюри «Оскара» благодаря «актуальной теме и ироничному сочетанию юмора и трагедии, близкому зрителям по всему миру».