Назван главный претендент на роль Волан-де-Морта в сериале по «Гарри Поттеру»

Оскароносная британская актриса Тильда Суинтон является главным кандидатом на роль "Леди Волан-де-Морт" в сериале HBO по "Гарри Поттеру", сообщают инсайдеры канала Daily Harry Potter, с осторожностью отмечая, что пока у них нет подтверждения этой информации.

© globallookpress

Поклонники серии называли имя актрисы, когда только пошли слухи о возможном женском кастинге, и она была явным лидером.

Согласен с этим и известный голливудский инсайдер Дэниел Рихтман, по словам которого, Суинтон "обладает той самой загадочной и мощной аурой, которая идеально подходит образу Темного Лорда".

Официальных комментариев от представителей актрисы или студии пока не было.

Ранее на эту роль (а также профессора Квиринуса Квиррелла) прочили ирландца Киллиана Мерфи, однако он развеял слухи о своем участии в проекте.

Премьера сериала ожидается в 2027 году.