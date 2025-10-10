Кинокритик рассказал, какие фильмы фестиваля «Маяк» нельзя пропустить

Особого внимания зрителей заслуживает не только картина «Здесь был Юра» с Константином Хобенским, сообщила НСН Сусанна Альперина.

© РИА Новости

Кинокритик, программный директор фестиваля стриминговых сервисов Original+ Сусанна Альперина в разговоре с НСН отметила, что в фильме «Здесь был Юра», получившим Гран-при кинофестиваля «Маяк», сложилось все. По ее словам, это пример талантливого кино, созданного молодой командой на драйве и хорошем настроении, которое стоит увидеть на большом экране.

Фестиваль «Маяк» завершился в Геленджике 9 октября. Картина «Здесь был Юра» 29-летнего режиссера Сергея Малкина рассказывает о трех молодых музыкантах, живущих в московской квартире и мечтающих стать рок-звездами. Накануне выступления на локальном фестивале один из героев узнает, что придется присматривать за 50-летним дядей с ментальными особенностями. Старшего родственника в фильме сыграл Константин Хабенский. По итогу фестиваля артист удостоен награды за лучшую мужскую роль. Альперина заметила, что такой выбор порадовал критиков.

«Мне фильм "Здесь был Юра" очень понравился. Он был фаворитом фестиваля, ему все прочили победу. Но это было не очевидно, потому что у фестиваля есть регламент. Согласно нему фильм, который получает Гран-при, других призов получать не может. Но оказалось, что жюри приняли решение регламент нарушить, чему, честно говоря, все были очень рады. И картина достойная, и Хабенский очень хорошо сыграл. Хотелось бы подчеркнуть, что в его статусе и положении он сегодня мог бы играть только большие роли, как в "Авиаторе" Егора Кончаловского, который скоро выйдет в прокат. Хабенский записал обращений к фестивалю, отметив, что в фильме "Здесь был Юра" сыграл большого ребенка, и так и есть. Это высокое мастерство, когда актер доказал, что не боится посмеяться над собой, предстать в другом образе», — заявила она.

Собеседница НСН отметила, что сила картины во многом в том, что это дебютная работа молодых людей.

«Мне очень нравится, когда группа молодых ребят объединяется на драйве молодости. Делает очень хорошее кино, которое заставляет тех, кто постарше, вспомнить о своих молодых годах. Кузьма Котрелев, Денис Парамонов и Александр Поршин в картине играют ребят, которые создали группу. Они на самом деле создали группу под этот фильм. На фестивале выступили с чудесным концертом. Это была классная атмосфера, которая продлила саму атмосферу фильма. В этой картине, что называется, все сошлось. Ее сделали молодые ребята на одном дыхании, на одном порыве. Видимо, это и покорило жюри под председательством Бакура Бакурадзе», — уточнила кинокритик.

Альперина также добавила, что в программе фестиваля этого года были заявлены и другие сильные работы.

«На мой взгляд, были еще три картины, достойные главного приза. Это, например, "Картины дружеских связей". В итоге Соня Райзман за фильм получила приз за лучшую режиссуру, также актриса Марии Карповой из этой картины названа лучшей. "Фейерверки днем" – абсолютно чудесное кино, это приз за лучший дебют. К сожалению, остался без призов чудесный полнометражный анимационный мультфильм "На выброс" Константина Бронзита. Я считаю, что это анимация мирового уровня. То, что Бронзит достоин ведущих мировых призов, известный факт. У него уже есть номинации на ведущие кинопремии мира. Думаю, этот мультфильм еще покажет себя за рубежом. Правды ради нужно сказать, что жюри на "Маяке" было поставлено в сложное положение. Они судили полнометражные картины вместе с анимационным мультфильмом. На мой взгляд, надо было либо сделать спецпоказ, либо вручать картине спецприз», — сказала она.

В российский прокат картина «Здесь был Юра» выйдет с 5 февраля 2026 года. Также на большом экране можно будет увидеть и другие фильмы, показанные на «Маяке».

С 16 октября в кинотеатрах появится фильм открытия фестиваля «Лермонтов» Бакура Бакурадзе. С 6 ноября на большом экране выходит «Мой сын» Вячеслава Клевцова, роли в котором исполнили Юлия Снигирь и Леон Кемстач. Также с 6 ноября выйдет полнометражный фильм Надежды Михалковой «Огненный мальчик». На 13 ноября намечена премьера фильма Аполлинарии Дегтяревой «Присутствие», а с 20 ноября можно будет увидеть и мультфильм Константина Бронзита «На выброс», передает «Радиоточка НСН».