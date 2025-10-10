Вышел трейлер сериала Marvel «Чудо-человек»

Студия Marvel представил трейлер сериала «Чудо-человек». Премьера супергеройского шоу состоится на стриминговом сервисе Disney+ в январе 2026 года. Всего в первый сезон войдёт восемь серий.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале JoBlo Movie Network. Права на видео принадлежат Disney.

Проект расскажет о голливудском актёре Саймоне Уильямсе, который получает необычные способности из-за ионного облучения. Теперь он становится Чудо-человеком и ему предстоит балансировать между супергеройской жизнью и работой в киноиндустрии.

Главную роль в шоу сыграл звезда фильмов «Аквамен» и «Суд над чикагской семёркой» Яхья Абдул-Матин II. В сериале также снялись Бен Кингсли («Список Шиндлера») и Лорен Глэйзер («Исчезнувшая»). Шоураннером проекта выступил Эндрю Гест («Бруклин 9-9»).