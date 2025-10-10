Чем удивит фильм «Лермонтов» с комиком в главной роли

Егор Москвитин рассказал НСН, в чем новый фильм Бакура Бакурадзе созвучен с тенденцией мирового кинематографа.

Бакур Бакурадзе в своем фильме «Лермонтов» не просто раскрывает личность знаменитого поэта, но и изучает природу конфликта, и в этом картина созвучна с лентами, показанными в 2025 году в Каннах и Венеции. Об этом в беседе с НСН заявил кинокритик Егор Москвитин.

С 16 октября в широкий российский прокат выходит картина о последнем дне жизни Михаила Лермонтова. Ранее ленту представили в Геленджике, она стала фильмом открытия кинофестиваля «Маяк». Москвитин подчеркнул, что актерский состав картины подобран превосходно.

«Евгений Романцов в образе Мартынова действительно кажется человеком, превратившимся из русского офицера в горца. Вера Енгалычева очень органично и убедительно играет девушку, которая тянется к Лермонтову. Секунданты героев, например, Богдан Голощук в роли Алексея Столыпина, и вовсе кажутся гостями из американских вестернов старой школы вроде Роберта Редфорда. Актерский состав фильма очень хорош, самое приятное в нем то, что это свежие лица. С точки зрения эстетики мужества и благородства – это "Союз Спасения". При этом в "Союзе Спасения" сплошь были звезды, и мы не могли видеть в них героев, потому что видели в них звезд. А здесь перед нами молодые яркие таланты», – рассказал он.

Главную роль в фильме исполнил стендап-комик Илья Озолин. Собеседник НСН отметил что ему удалось передать непостижимость образа поэта.

«Если не знать, что Илья Озолин – дебютант в кино и стендап-комик, то так ни за что не подумаешь. Он смотрится в кадре уверенно, органично и естественно. Его существование внутри этой истории кажется максимально честным. Илья очень здорово передал непостижимость образа Лермонтова, который может быть мужественным в один момент и ребячливым – в другой. Может быть магнетическим и отталкивающим. Это такой неромантизирующий взгляд на гения. Это интереснее, чем все те фильмы, которые воспевают исторических героев», – заявил Москвитин.

При этом он подчеркнул, что фильм Бакурадзе прежде всего раскрывает историю дуэли и природы человеческих отношений. В этом картина созвучна с лентами, которые в 2025 году были представлены на крупнейших международных фестивалях.

«Это история конфликта, возникшего не на пустом месте. В фильме мало внимания уделяется предыстории отношений Мартынова и Лермонтова, но в реальности мы понимаем, что это была систематическая травля. Картина описывает механику мужских характеров, которые столкнулись друг с другом в невероятно красивом антураже Кавказа XIX века. То, как показан мир вокруг героев – завораживает. Это такая же киноживопись, как, например, кино Терренса Малика "Дни жатвы". Конечно, очень приятно видеть историю России как невероятно красивый вестерн. С позиции характеров фильм описывает именно невозможность людей договориться друг с другом. В этом плане он очень созвучен темам мирового кино в этом году. И в Каннах, и в Венеции все тоже бьют тревогу по поводу неспособности конфликтующих сторон договариваться, негибкости мужской психики, которая держит в заложниках весь мир», – уточнил кинокритик.

Ранее программный директор фестиваля стриминговых сервисов Original+ Сусанна Альперина в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что Бакурадзе представил Михаила Лермонтова настоящим человеком, который не боялся говорить правду в лицо, и стендап-комик Илья Озолин хорошо справился с этой ролью.