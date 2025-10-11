Чем завершился второй сезон «Миротворца» и будет ли третий сезон

Герой Джона Сины обязательно вернётся.

© кадр из сериала «Миротворец»

10 октября завершился второй сезон «Миротворца». Шоу растеряло безумие и обошлось минимумом экшен-сцен, но осталось интересным. Секрет в драме, умелом использовании мультивселенной и концовке, которая подталкивает DC к эпическим событиям. Чем именно завершился второй сезон и чего ждать дальше?

«Миротворец»: главное о сериале

Второй сезон «Миротворца»: где смотреть?

В онлайн-кинотеатре Max уже доступны все восемь эпизодов. Есть официальные русские озвучка и субтитры.

Видео размещено на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат HBO.

О чём второй сезон «Миротворца»?

В финале первого сезона герои спасли мир, но затем раскрыли зловещие тайны Аманды Уоллер и попали в чёрный список. Отныне ни одна организация не хочет с ними работать, а Рик Флэг-старший, ставший директором «Аргуса», точит на Миротворца зуб. Всё же в «Отряде самоубийц» персонаж Джона Сины убил его сына. Проблем столько, что все герои в депрессии.

Всё меняется, когда Миротворец исследует карманную мультивселенную своего отца и случайно забредает в параллельный мир. Там брат героя жив, отец кажется отличным мужиком, а Харкорт смотрит влюблёнными глазами.

Так перед Миротворцем встаёт выбор: остаться в своей тоскливой реальности или переселиться в альтернативную? Дилемма сложная, ведь даже в идеальном мире найдутся свои жуткие особенности.

Чем завершился второй сезон «Миротворца»?

Миротворец решает навсегда уйти в альтернативный мир, однако друзья следуют за ним и узнают: в этой реальности Вторую мировую выиграли нацисты. Эта новость особенно плоха для темнокожей Адебайо, за которой устраивают охоту.

Другая проблема в том, что отец и брат Миротворца выясняют: гость из другой вселенной убил их версию Кристофера Смита. Впрочем, родственники оказываются адекватными и готовы отпустить героев домой. Вот только психованный Линчеватель устраивает бойню, так что отец погибает, а брат остаётся изувеченным.

После персонажи возвращаются домой. Тогда Миротворец отдаёт Рику Флэгу карманную мультивселенную, ради друзей принимает всю вину на себя и оказывается в тюрьме. Герой в депрессии: он встретил брата и отца и быстро погубил их.

Рик Флэг заключает союз с Лексом Лютором и ищет среди мультивселенных идеальный мир — с лесами и озёрами, но без разумных существ. После множества страданий и смертей в реальностях с зомби и сказочными тварями подходящее место находится. Его называют Спасением. Однако зачем оно нужно? Чтобы сделать там тюрьму для металюдей. Тюрьму, из которой нельзя сбежать.

Друзья Миротворца вносят залог, вытаскивают его из тюрьмы и возвращают надежду. Вместе герои открывают агентство «Шах и мат». В комиксах оно проворачивало тайные операции. В агентство входит не только основная команда, но и бывшие противники, разочарованные в Рике Флэге. Речь про Сашу Бордо с кибернетическим телом, хейтера птиц Лэнгстона Флёри и Дзюдомастера.

Всё идёт хорошо, но в финале агенты Флэга ловят Миротворца и закидывают его в мир Спасение. Так Флэг одновременно мстит за смерть сына и проводит эксперимент. Если Спасение и хранит тайны, то Миротворец с ними столкнётся. На последних кадрах что-то как раз зловеще рычит на героя.

Такой финал намекает на будущее киновселенной DC. В комиксах тоже был мир, прозванный Спасением, и он также стал тюрьмой для злодеев. Туда закинули Лекса Лютора, Джокера и прочих негодяев. Они тут же поделились на группировки и начали войну.

Проблема в том, что Спасение не было идеальным миром. Это одна из планет Дарксайда, и правил ей зловещий прислужник ДеСаад. Он владел телепатией, контролировал эмоции людей и удивлял силой.

Известно, что следующий фильм Ганна «Человек завтрашнего дня» сфокусируется на Лексе Люторе и его вынужденном союзе с Суперменом. Быть может, они объединят силы именно против ДеСаада?

Будет ли третий сезон «Миротворца»?

Скорее всего, сам «Миротворец» не получит продолжения. Но это не значит, что Джеймс Ганн забудет о героях. Режиссёр уже обозначил, что наши фавориты вернутся в фильмах и спин-оффах. Миротворец неизбежно появится в «Человеке завтрашнего дня», в работе сериал про Аманду Уоллер, где не обойтись без Адебайо и команды, а Харкорт и раньше заглядывала в «Чёрного Адама».

Получается, герои ещё не раз спасут мир или как минимум помогут условному Супермену. К тому же вполне возможно, что однажды Джеймс Ганн решится на третий сезон.