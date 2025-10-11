Какие киноновинки недели уже можно посмотреть

Ворчливый пенсионер ищет смысл в прожитых годах, водитель автобуса и учительница спасают детей от пожара, подростки помогают бомжу вспомнить прошлое, а обычный парень пытается остановить конец света, описанный в его любимой книге. Если до вас уже добралась осенняя хандра, то самое время готовить вкусный пирог, заваривать горячий какао и смотреть новые фильмы из нашей еженедельной подборки.

Семь дней Петра Семёныча (18+)

Режиссёр: Тигран Кеосаян

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.9

Время: 1 час 28 минут

О чём фильм. Петру Семёнычу (Фёдор Добронравов) 70 лет. Всю свою жизнь он прожил на Черноморском побережье, жена давно умерла, а дочь ещё юной девочкой сбежала в Турцию, с тех пор от неё ни слуху ни духу. Ворчливому Семёнычу ставят страшный диагноз - саркома лёгкого. Однако есть вероятность, что заключение врачей ошибочное. И пока пенсионер неделю ждёт окончательный вердикт от московского врача, он постепенно начинает мириться с болезнью и подводить итоги своей жизни. За семь дней ожидания мировоззрение человека, который уверен, что стоит на пороге смерти, кардинально изменится. Пётр Семёныч вспомнит всё лучшее и худшее, что когда-либо с ним происходило, найдёт в себе силы полюбить жизнь заново и обретёт надежду.

Что интересного. Фильм о поиске нового начала, когда вроде бы жизнь клонится к закату, построен как цикл новелл, где каждый день - это отдельная история, полная воспоминаний и встреч с новыми людьми. В основу картины лёг рассказ "Беламур" из сборника Маргариты Симоньян "Водоворот", который так понравился её мужу Тиграну Кеосаяну, что тот решил его экранизировать. Пока супруги работали над сценарием, три раза чуть не развелись. Сами съёмки проходили в Москве и Сочи. Свой последний фильм Тигран Кеосаян посвятил своему старшему брату Давиду, умершему в 2022 году от проблем с сердцем. В сентябре 2025 года кинорежиссёр, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян скончался в возрасте 59 лет.

Кому не понравится. Тем, кто не любит однозначные истории со счастливыми финалами и не понимает, как можно в печальной истории находить свет и надежду двигаться дальше. А также тем, кто в пору осенней хандры не хочет усугублять своё состояние мыслями о конечности жизни и нереализованных мечтах.

Школьный автобус (18+)

Режиссёр: Пол Гринграсс

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.7

Время: 2 часа 9 минут

О чём фильм. Это история о том, как водитель школьного автобуса Кевин Маккей (Мэттью Макконахи) и учительница Мэри Людвиг (Америка Феррера) спасли детей из охваченного огнём города Парадайс.

Что интересного. Фильм основан на реальных событиях, произошедших в 2018 году во время самых разрушительных лесных пожаров в истории штата Калифорния. Тогда водитель школьного автобуса и простая учительница спасли 22 ребёнка. Пожары унесли жизни 85 жителей города Парадайс. Картина снята по книге Лиззи Джонсон "Рай: Борьба одного города за выживание во время американского лесного пожара" 2021 года. Кстати, в съёмках фильма приняли участие сразу три поколения семейства Макконахи: сам знаменитый голливудский актёр, его мама Кей и его старший сын Леви.

Кому не понравится. Если вы слишком близко к сердцу воспринимаете фильмы-катастрофы, то вам лучше воздержаться от просмотра этого фильма. К тому же здесь подробно проиллюстрирована разрушительная сила огня, и если вы панически боитесь этой стихии, то этот фильм точно вас от фобии не избавит.

Камбэк (18+)

Режиссёр: Данияр Гарипов

Рейтинг на "КиноПоиске": 8.2

Время: 8 эпизодов по 45 минут

О чём сериал. Действие сериала разворачивается в Нижнем Новгороде в начале 2004 года. На улицах слышны отголоски беспредела 90-х, по телевизору идут "Окна" (18+) с Дмитрием Нагиевым, а по радио звучит группа Hi-Fi. Однажды четверых школьников - Дашу, Юру, Птаху и Олега (Василиса Коростышевская, Илларион Маров, Хетаг Хинчагов, Григорий Столбов) - от местного бандита спасает бездомный по прозвищу "Компот" (Александр Петров). Всё его лицо в свежих шрамах, он скитается в поисках заработка, а подкармливает "Компота" повариха из школьной столовой. Сам бомж ничего не помнит о своей прошлой жизни: изувеченного его однажды нашли в лесу, очнулся он уже в больнице. Ребята в благодарность за спасение их жизней решили разгадать тайну "Компота" и помочь ему вернуть своё прошлое, а также найти тех, кто пытался его убить.

Что интересного. Видимо, ностальгия по 90-м у российских режиссёров прошла, но далеко от этого времени они решили не уходить и переключились на 2000-е. Ловить атмосферу тех лет съёмочная группа отправилась в Нижний Новгород. Кстати, в сериале в роли главного антагониста появится актёр Алексей Чадов. Сериал станет первым проектом, где Чадов-младший и Петров появятся вместе. Идея "Камбэка" возникла у режиссёра и сценариста Ильи Куликова, у них со звёздой "Льда" (12+) богатое совместное прошлое: вместе они работали над "Полицейским с Рублёвки" (16+) и "Законом каменных джунглей" (16+). Изначально новый сериал носил аппетитное название "Компот" - в честь прозвища главного героя. Однако, по всей вероятности, в процессе производства авторы решили добавить в название мрачного пафоса, чтобы оно отсылало к возвращению героя к своей истинной личности.

Кому не понравится. Тем, кому наскучила ностальгия российского кино по временам безнаказанности и неопределённости. И тем, кто видит в этом романтизацию прошлого.

Всеведущий читатель (18+)

Режиссёр: Ким Бён-у

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.6

Время: 1 час 57 минут

О чём фильм. В средней школе Ким Док-ча (Ан Хё-соп) запоем читал веб-роман об апокалипсисе и избранном, которому суждено вернуть мир к истокам. Когда вышел конец романа, парень оказывается единственным, кто его дочитал. Но финал его не устроил, поэтому Ким Док-ча написал автору гневное письмо. Он никак не ожидал, что тот предложит ему переписать конец истории. И внезапно весь мир начинает рвать на части - наступает тот самый конец света, описанный в романе. И теперь Ким Док-ча - единственный, кто знает, как всех спасти.

Что интересного. "Всеведущий читатель" - это адаптация одноимённого веб-романа, который создан авторским дуэтом под псевдонимом singNsong. Сам роман разделён на пять томов, каждый из которых содержит по несколько эпизодов. Произведение пользовалось большой популярностью в корейском сообществе фанатов веб-романов.

Кому не понравится. Фильм вряд ли покажется интересным тем, кто в целом не любит картины про апокалипсисы и фэнтези. Здесь неожиданно самые простые офисные клерки становятся мастерами боевых искусств, материки раскалываются, а люди как герои индийских фильмов летают по воздуху под эпичную музыку с пафосными лицами.