Вышел трейлер сериала «Во всем виновата она» с Сарой Снук

Первый трейлер сериала «Во всём виновата она» (All Her Fault) обнародовал 10 октября 2025 года видеосервис Peacock. «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в многосерийной драме исполнили Сара Снук, Дакота Фаннинг, Джейк Лэйси, Майкл Пенья и Джей Эллис, а также снялись Софи Лиллис, Эбби Эллиотт, Дэниел Монкс, Томас Кокерел, Дьюк Макклауд, Картиа Вергара и другие. Сериал основан на одноимённом бестселлере Андреа Мары, сценарий написала Меган Галлахер, режиссерами восьми серий выступили Минки Спиро («Токсичный город») и Кейт Дэннис («Рассказ служанки»).

По сюжету, Марисса Ирвин (Снук) впервые отправляет своего маленького сына Майло в гости к его другу из школы. Но когда она приезжает по указанному адресу, чтобы забрать ребёнка, дверь ей открывает совершенно незнакомая женщина. У неё нет Майло, и она никогда о нём не слышала. К поискам малыша подключается и полиция, и все друзья и знакомые Мариссы, но чем дальше заходит расследование, там более глубокие тайны оно раскрывает, обнажая трещины в, казалось бы, идеальном мире Ирвинов, который готов разрушиться.

Премьера «Во всём виновата она» состоится на Peacock 6 ноября.