Зрители оценили фильм «Трон: Арес»

10 октября состоялась мировая премьера «Трон: Арес» — третей части научно-фантастической серии, с Джаредом Лето в главной роли. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Картина получила оценку «В+». Точно также зрители оценили предыдущую часть франшизы «Трон: Наследие», которая вышла в 2010 году.

«Трон: Арес» рассказывает, как цифровой мир начнёт проникать в реальность. Жители обеих вселенных столкнутся в битве, параллельно пытаясь остановить масштабные разрушения обоих миров. Главные роли, помимо Лето, сыграли Грета Ли («Прошлые жизни») и Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»). В проекте также снялся звезда «Большого Лебовски» и первых двух фильмов серии Джефф Бриджес — актёр вновь воплотил на экране персонажа Кевина Флинна.