В Анапе начались съемки фильма «Чудеса в рабочем порядке»

Съемки нового кино «Чудеса в рабочем порядке» стартовали в Анапе. Производство фильма запустила Социальная служба милосердия «Анапа-мама» при Храме Серафима Саровского.

© Кубань-Информ

К работе над фильмом уже приступил режиссер и киноактер Алексей Комашко, который сотрудничает с приходом.

Уже проведена существенная подготовительная работа перед началом съемок, закуплено на средства гранта необходимое оборудование и, самое главное, сегодня получено благословение на проект правящего архиерея епископа Новороссийского и Геленджикского Сергия, — рассказали в «Анапа-мама» в ВКонтакте.

Алексей Комашко, известный по ролям в таких проектах, как «Черные кошки», «Тульский-Токарев», «Тайны следствия», «Годунов», «Крым», сейчас живет на два города — Москву и Анапу. В его фильмографии десятки работ в полнометражных фильмах и сериалах. О чем сюжет новой ленты — пока не сообщается.

