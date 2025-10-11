Расписание выхода комедийного сериала «Чудо»

15 октября стартует комедийный сериал «Чудо». Картина расскажет историю лейтенанта полиции Дениса Орлова, который внедряется в группу анонимных алкоголиков, её курирует криминальный авторитет, который в 90-е выкрал из музея кубок русского царя Василия Шуйского из музея. Денису понадобится найти экспонат и вернуть его в музей.

Всего в первый сезон войдёт 12 серий — они будут выходить каждую среду в онлайн-кинотеатре Premier. Премьера финального эпизода состоится 31 декабря.

Расписание выхода сериала «Чудо»:

1-я серия — 15 октября

2-я серия — 22 октября

3-я серия — 29 октября

4-я серия — 5 ноября

5-я серия — 12 ноября

6-я серия — 19 ноября

7-я серия — 26 ноября

8-я серия — 3 декабря

9-я серия — 10 декабря

10-я серия — 17 декабря

11-я серия — 24 декабря

12-я серия — 31 декабря