Расписание выхода комедийного сериала «Чудо»
15 октября стартует комедийный сериал «Чудо». Картина расскажет историю лейтенанта полиции Дениса Орлова, который внедряется в группу анонимных алкоголиков, её курирует криминальный авторитет, который в 90-е выкрал из музея кубок русского царя Василия Шуйского из музея. Денису понадобится найти экспонат и вернуть его в музей.
Всего в первый сезон войдёт 12 серий — они будут выходить каждую среду в онлайн-кинотеатре Premier. Премьера финального эпизода состоится 31 декабря.
Расписание выхода сериала «Чудо»:
1-я серия — 15 октября
2-я серия — 22 октября
3-я серия — 29 октября
4-я серия — 5 ноября
5-я серия — 12 ноября
6-я серия — 19 ноября
7-я серия — 26 ноября
8-я серия — 3 декабря
9-я серия — 10 декабря
10-я серия — 17 декабря
11-я серия — 24 декабря
12-я серия — 31 декабря