Появился жуткий постер хоррора «Пять ночей с Фредди 2»

Студия Blumhouse представила жуткий постер фильма «Пять ночей с Фредди 2». Премьера продолжения популярного хоррора состоится 5 декабря.

Вторая часть продолжит события оригинального фильма, который рассказывал про парня Майка Шмидта, устраивающегося охранником в пиццерию Фредди Фазбера. Сюжет ленты развернётся спустя год после финала первой части.

© Постер

Главные роли вновь сыграли Джош Хатчерсон («Голодные игры»), Элизабет Лэил («Однажды в сказке») и Пайпер Рубио («Ради всего человечества»). Ранее стало известно, что одного из аниматроников озвучит звезда серии фильмов «Трансформеры» Меган Фокс. Режиссёром сиквела выступит постановщик оригинала Эмма Тамми.