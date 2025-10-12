Военный фильм «Август» снова возглавит прокат

По подсчетам ЕАИС, сборы ленты уже превысили 742,6 млн рублей.

Российская военная драма режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева «Август» по мотивам произведения советского писателя Владимира Богомолова «Момент истины» («В августе сорок четвертого») вновь возглавит прокат в России по итогам уходящего уикенда. Лента вышла на большие экраны 25 сентября и была лидером проката две недели подряд.

ЛИДЕРЫ ПРОКАТА

По данным Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино (ЕАИС), лидерами проката уходящего уикенда стали «Август» Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, спортивная драма Артема Михалкова «Первый на Олимпе» и фильм ужасов Люка Бессона «Дракула», который две недели подряд возглавлял прокат.

На момент написания материала, согласно информации источника, общие сборы российской ленты с Никитой Кологривым, Сергеем Безруковым и Павлом Табаковым составили 742 млн 67 тысяч 649 рублей. Военная драма третью неделю подряд возглавит отечественный прокат.

При этом сборы фильма о первом советском олимпийском чемпионе, гребце Юрии Тюкалове с Глебом Калюжным в главной роли, по данным ЕАИС, достигли 92 млн 491 тысячи 202 рублей. Спортивная драма вышла на большие экраны 9 октября и уже оказалась в лидерах проката уходящих выходных.

Общие сборы иностранного фильма о вампирах, по подсчетам системы, в настоящий момент достигли 705 млн 185 тысяч 434 рублей. «Дракула» держится на лидирующих позициях уже целый месяц с момента выхода на большие экраны в России 11 сентября. Лента Люка Бессона возглавила прокат после первых выходных, заработав тогда, по данным портала «Кinobusiness.com», более 100 млн рублей.

Однако кинокритик Давид Шнейдеров считает, что российский зритель любит Люка Бессона, но при наличии других западных картин в прокате его новый проект проиграл бы конкуренцию за зрителя.

«Касса картины Люка Бессона в России — на безрыбье. Это грамотное кино, не "Дракула" Брэма Стокера, но вполне ремесленная картина. В России вышло коммерческое западное кино, которое крайне редко попадает на наши экраны. Поскольку действительно кино ремесленное, отзывы были очень противоречивые», - сказал он в беседе с НСН.

УСПЕХ «АВГУСТА»

Между тем, новый российский военный фильм становится все более популярным у зрителей. «Первый канал» сообщил, что историческую драму «Август» посмотрели уже больше, чем полтора миллиона человек.

Издание «Бюллетень Кинопрокатчика» писало, что «Август» обошел сборы майского релиза режиссера Сергея Коротаева по одноименной повести писателя Бориса Васильева «В списках не значился» с Владимиром Машковым. По подсчетам ЕАИС, общие сборы военной драмы с момента ее выхода на большие экраны 1 мая 2025 года составили 644 млн 363 тысячи 642 рубля.

При этом, по данным издания, в рейтинге картин о Великой Отечественной войне «Август» стал третьим, уступив вышедшему в новогодние праздники в 2019 году «Т-34» с Александром Петровым (более 2 млрд 272 млн рублей) и «Сталинграду» Федора Бондарчука 2013 года (свыше 1,6 млрд рублей).

При этом член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в разговоре с НСН предположил, что в перспективе сборы «Августа» могут достичь миллиарда рублей.

«Сентябрь — очень непростой месяц для проката, праздничные даты отсутствуют. Стоит учесть, что подобное кино сложно воспринимается молодой аудиторией, которая предпочитает развлекательный контент, а не серьезную драматическую историю, кроме того, есть большие сомнения относительно узнаваемости книги Богомолова, которую знает и очень любит более старшее поколение. Следует признать, что проект состоялся. Сколько может собрать картина, пока сказать сложно: традиционно сыграет роль "сарафанное радио", то, насколько зритель будет готов рекомендовать проект. Если все сложится хорошо, думаю, что к миллиарду фильм вполне может двинуться», - заметил он.

Ранее режиссер Никита Высоцкий в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» раскрыл подробности создания фильма по мотивам романа Владимира Богомолова, отметив, что новая лента «лишена пропаганды».