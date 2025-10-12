Хоррор «Они убьют тебя» от российского режиссера обзавелся датой выхода

Российский режиссёр и автор фильма «Папа, сдохни» Кирилл Соколов раскрыл дату выхода своей новой картины «Они убьют тебя». Премьера хоррора в мировом прокате состоится 27 марта 2026 года.

Сюжет ленты повествуют о домработнице, которая откликается на вакансию в одном из престижных домов Нью-Йорка. Поначалу новые хозяева кажутся нормальными. Однако, сама того не подозревая, героиня попадает в тайное общество, которое несёт ответственность за исчезновение людей.

Главные роли в «Они убьют тебя» сыграли Зази Битц («Джокер»), Том Фелтон («Гарри Поттер и Тайная комната») и Патриша Аркетт («Настоящая любовь»). Выйдет ли фильм ужасов в российском прокате, пока неизвестно.