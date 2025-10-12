Фильм «Крушащая машина» показал худший старт в карьере Дуэйна Джонсона

По итогам вторых выходных, сборы фильма «Крушащая машина» с Дуэйном Джонсоном достигли $ 10,1 млн в США. Лента опустилась на восьмую строчку в местных чартах, уступая даже скромным кассам научно-фантастической картины «Трон: Арес» и комедии «Грабитель с крыши».

Фильм не только показал худший старт в карьере Дуэйна Джонсона, но и рискует стать провалом студии А24. Учитывая, что бюджет спортивной картины составил $ 50 млн, шансов окупиться у ленты осталось немного.

«Крушащая машина» рассказывает историю бойца ММА Марка Керра, который построил успешную спортивную карьеру в конце 1990-х. Драма повествует о трудностях в жизни мужчины — его борьбе с зависимостями и сложных отношениях с Доун Стэплс.