Обзор фильма «Трон: Арес»: как звезды меркнут в голливудском шоу

За кино очень обидно, потому что тут есть всё для успешного блокбастера.

В 1982-м «Трон» стал революцией. Это один из первых фильмов, где всерьёз использовалась компьютерная графика. Сейчас на неё страшно смотреть, но в те времена таких нарисованных комнат и эффектов ещё не видели. Не забудьте об оригинальном сюжете, где люди путешествуют по виртуальной реальности с её шармом и смертельными опасностями. Всё это в эпоху, когда люди только привыкали к компьютерам и временами побаивались их.

Неудивительно, что «Трон» перерос во франшизу с играми, мультфильмами и комиксами, а заодно вдохновил других творцов. К примеру, режиссёр Бретт Леонард придумал культового «Газонокосильщика» как раз после просмотра «Трона».

Однако после бурного старта много лет назад серия оказалась в кризисе, из которого так ни разу и не вышла. Впрочем, фанаты у серии остаются, поэтому 9 октября в мировых кинотеатрах вышел третий фильм — «Арес». Вернул ли он «Трону» величие? Нет, хотя и откровенным провалом не стал.

«Трон: Арес»: главное о фильме

«Трон: Арес»: где смотреть?

9 октября фильм вышел в мировой прокат. Неофициальные показы в российских кинотеатрах стартуют 16 октября. В онлайне фильм появится ориентировочно зимой.

Фильм про нейросети — будто от нейросети

В «Аресе» есть две корпорации, которые делают продвинутые игры с погружением в виртуальную реальность и в свободное время вплетают код в обыденность. Хитрый Диллинджер использует ИИ, чтобы воссоздавать в нашем мире танки и крутых солдат, а милая Ким тем же способом производит еду для обездоленных.

Есть проблема: через 29 минут любой сгенерированный объект рассыпается. В завязке Ким решает вопрос, а коварный конкурент пытается похитить технологию. Для этого использует Ареса, воинственную программу с лицом Джареда Лето. Чем закончится конфликт?

Если в жизни посмотрели больше одного фильма, уже знаете ответ.

История — самое слабое место нового «Трона». Его можно назвать типично марвеловским, корпоративным или даже нейросетевым. Весь фильм кажется, что ИИ поверхностно пробежался по интернету, изучил страхи людей перед технологиями и заглянул в учебник о классических сценариях. В итоге в «Аресе» будто бы есть всё необходимое — завязка, моральный рост персонажей, кульминация и обязательные экшен-сцены. Вот только всё это кажется вторичным и многократно пережёванным.

Вот герой Джареда Лето, который начинает путь на стороне плохишей. Сразу понятно, что скоро он сменит позицию. Но как? Да просто взглянет на добрую корпоратку, почитает её переписки, оценит любовь к Depeche Mode — и тут же перепишет свой код. В итоге напротив графы «Рост персонажей» можно ставить галочку, и плевать, что никакого сопереживания такая трансформация не вызывает.

Ещё фильм должен доносить идею. В случае «Ареса» она предельно базовая. Оказывается, технологии — не зло и не благо. Это молоток, который в руках злодея бьёт по пальцу, а в руках добряка — строит дом. От такого посыла саркастично восклицаешь: «Как же мудро!» Тем временем эффективные менеджеры делают отметку в чек-листе и приговаривают: «Готово, посыл у фильма есть».

Раз команда снимает «Трон», должны быть камео и отсылки. Поэтому в кадре появится Джефф Бриджес из первой части, но ничего интересного не скажет и не сделает. Тут даже преданный фанат вряд ли растрогается, однако очередная галочка уже стоит.

В «Аресе» слишком многое сделано для галочки. Вот и получается, что чек-лист заполнен, а фильм не вызывает эмоций. Самое страшное, что в таком формате звёздным актёрам негде раскрыться. Джаред Лето чертовски стильный и пронзительно на всех смотрит, но не выдаёт ни одного оригинального диалога и вообще не кажется живым. Именитый Эван Питерс весь хронометраж зачитывает злодейские фразы и истерит. А талантливая Грета Ли замыкается в образе безоговорочного добра, то есть ходячего шаблона без какой-либо противоречивости.

Это странная стратегия — спустить десятки миллионов на хороший каст, но не позволить ему блистать. С такими сценарными задачами справился бы и начинающий актёр, однако Disney будто купила дорогой спорткар и вывезла его на разбитую сельскую дорогу. Возможно, компания считала, что известные лица на постерах обеспечат аншлаги в кинотеатрах. Расчёт наивный: та же «Миссия невыполнима» доказала, что даже Том Круз больше не способен делать кассу. Отныне её обеспечивают качество и оригинальность — вещи, которых в «Аресе» нет.

Кино не назвать совсем уж провальным. Например, визуал в нём отменный: у персонажей минималистичные и при этом эффектные костюмы, виртуальный мир сочетает хай-тек и конструктивистскую угловатость, повсюду приятная сине-красная цветовая гамма. Причём визуал даже в экшен-сцены вплели. Техно-машины в «Троне» оставляют шлейф, который классно выглядит и добавляет динамики: в полоску нельзя врезаться, поэтому герои грамотно выстраивают маршрут и превращают её в оружие.

Хватает и зрелищного экшена — с погонями, боями, взрывами и необычными гаджетами. Такие эпизоды держатся исключительно на компьютерной графике, но всё равно развлекают. Они красивые, зачастую изобретательные и оправдывают бюджет в $ 180 млн.

Так «Арес» становится нормальным фильмом-аттракционом. Аттракционом, который старается, но не может скрыть сюжетную пустоту. Как будто лучшие моменты можно и в десятиминутной нарезке посмотреть. Потому что времени, потраченного на местную историю с плоскими героями и карикатурным злодеем, откровенно жалко.

«Трон: Арес»: стоит ли смотреть?

Благодаря роскошному визуалу и паре динамичных сцен «Трон: Арес» кажется не худшим блокбастером. Жаль, что эти плюсы — всего лишь обёртка, за которой нет интересной истории, запоминающихся персонажей и толковой идеи. Поэтому после просмотра приходишь к выводу: найдутся и более весёлые способы потратить два часа.

Оценка фильма «Трон: Арес» — 6 из 10

Понравилось

Замечательный визуал

Приятный экшен.

Не понравилось