Amazon выпустит документальный фильм о Мелании Трамп

Режиссерское кресло занял Бретт Ратнер, известный по работе над «Часом пик». В его новой картине будет предпринята попытка раскрыть личность загадочной и неоднозначной первой леди Америки. Основной акцент сделан на событиях, происходящих за три недели до официальной церемонии вступления в должность президента в 2025 году.

Зрители получат уникальную возможность «погрузиться в жизнь Мелании Трамп, наблюдая за ее участием в подготовке к инаугурации, решением вопросов, связанных с переездом в Белый дом, и возвращением к публичной деятельности вместе с семьей».

Создатели обещают показать ранее нигде не опубликованные кадры со значимых встреч и личных бесед. Сама Мелания Трамп выступила в качестве одного из сопродюсеров.

После показа в кинотеатрах фильм станет доступен для просмотра на платформе Prime Video. Дополнительно будет представлен документальный проект в формате мини-сериала из трех частей, повествующий о перемещениях Мелании Трамп между Trump Tower в Нью-Йорке, резиденцией Mar-a-Lago в Палм-Бич и Вашингтоном.

Следует отметить, что Ратнер не участвовал в крупных проектах Голливуда с 2017 года, после того как он был обвинен несколькими женщинами в неподобающем поведении в статье Los Angeles Times. В результате Warner Bros. прекратила сотрудничество с режиссером, который отрицает все обвинения.

