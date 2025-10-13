Режиссёр франшизы «Достать ножи» Райан Джонсон покидает проект

Известный режиссёр Райан Джонсон объявил о своём уходе с должности режиссёра франшизы «Достать ножи», однако отметил, что планирует вернуться к проекту в будущем. Об этом сообщает издание Deadline.

На мероприятии Deadline’s Contenders London в субботу Джонсон заявил, что сейчас сосредоточен на создании оригинального сценария, который откроет новые горизонты за рамками образа детектива Бенуа Блана, роль которого исполняет Дэниел Крейг.

Он вместе с актером Джошем О’Коннором и продюсером Рэмом Бергманом представил работу над новым проектом под названием «Проснись, мертвецы: Тайна Ножей» — это третья часть серии, которая, по словам режиссёра, является совершенно иным, самостоятельным произведением.

«Я пишу прямо сейчас, это не один из этих «Достать ножи». Это что-то совершенно другое, оригинальное. После работы на съёмочной площадке я чувствую прилив сил. Наверное, важно видеть других людей и двигаться дальше», — отметил Джонсон.

Режиссёр также подчеркнул, что «Мёртвый до востребования» близок по стилю к классическим детективам Агаты Кристи, чем предыдущие фильмы серии. По его словам, сюжет картины погружает зрителя в более мрачные тайны, чем раньше, затрагивая религиозную интригу с готическими элементами, вдохновлёнными произведениями Эдгара Аллана По. В центре сюжета — главный герой в исполнении Джоша О’Коннора, оказывается втянут в сложную загадку, которая выходит за рамки привычных детективных повествований.

Пока что точная дата выхода новых фильмов серии «Достать ножи» не называется, однако поклонники проекта с нетерпением ждут продолжения.

Ранее мы рассказывали о том, что «Золотого льва» на фестивале получила новая картина Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат». Это комедийная драма об отношениях детей и их родителей.

